El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que, al inicio de su gestión, se propuso "hacer una Argentina más federal", consideró que lo ha "cumplido" a lo largo de los cuatro años de su mandato y dijo que realizó "todo" lo que estuvo a su alcance "para lograr el objetivo" de que los argentinos vivan mejor.

Lo afirmó al encabezar en el Centro Cultural Kirchner (CCK), junto al ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, el acto de inauguración simultánea de 100 obras en 100 localidades a lo largo de todas las provincias del país.

"Me propuse hacer una Argentina más federal y sé que he cumplido. ¿Alcanza? No, hay que hacer más y no bajar los brazos, y seguir insistiendo para hacer aún más federal a la Argentina", sostuvo en el evento, acompañado por una decena de intendentes que estuvieron en el lugar y otros que participaron de manera virtual.

En otro tramo de su discurso, el mandatario aseveró: “Hemos podido hacer mucho. Yo duermo en paz, porque en estos 4 años hice todo lo que estuvo a mi alcance por lograr el objetivo. Los datos muestran que vamos por la buena senda”. Además, destacó que la Argentina tiene actualmente “una de las tasas de desocupación más bajas” de la historia.

Con las 100 obras de hoy, el Gobierno alcanzó las 1.640 finalizadas en el marco del Plan Argentina Hace, lo que significa más de una obra terminada por día desde su lanzamiento, en enero de 2020, se informó oficialmente. Estas iniciativas representan una inversión del Estado nacional de 5.543 millones de pesos.

Del total de obras, 39 consistieron en trabajos de pavimentación, accesibilidad y mejoramiento urbano y 18 de ampliación de la cobertura de agua y saneamiento. Además, 19 son obras de renovación integral de espacios públicos y 24 de equipamiento urbano como la construcción y puesta en valor de espacios deportivos, culturales y centros de salud. (Télam)