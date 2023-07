Horacio Rodríguez Larreta presentó hoy sus propuestas para combatir la inflación, a un mes de las PASO del 13 de agosto, cuando se enfrentará en la interna presidencial de Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich.

En el supermercado "El Económico", de la localidad de Morón, y un día después de que se conociera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 6% durante junio, Larreta sostuvo que el gobierno de “Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa y Máximo fracasó” ante una “inflación que es una tortura” y “uno de los dolores más concretos que sufrimos los argentinos hace décadas”.

“Este gobierno lanzó el control de precios hace un año y medio. Dijimos que la historia de Argentina demostraba que no funcionó. Lo lanzó (el ex secretario de Comercio, Roberto) Feletti y ahora está tres veces más alta”, afirmó el jefe de Gobierno porteño.

“Hay que tener un plan integral. Me fui a Israel a estudiar el plan de estabilización de 1985. Es estudiando los temas y no mandando militantes de La Cámpora a controlar o apretar supermercados. Eso no funcionó nunca y no va a funcionar”, definió.

El precandidato presidencial propuso varios ejes para poner fin al aumento de precios. El primero es “corregir el déficit fiscal para ordenar las cuentas”, a través de tres medidas: “revisar el presupuesto línea por línea para eliminar todo gasto innecesario, equilibrar las cuentas y llegar a déficit cero”.

A su vez, “eliminar el déficit de las empresas públicas”, como el de Aerolíneas Argentinas, para que “todas sean rentables”; y también que “el Congreso no apruebe ninguna ley sin justificar de dónde saldrán los fondos”.

Además, con el objetivo de “lograr la estabilidad monetaria y cambiaria”, Larreta propuso: modificar la Carta Orgánica del Banco Central para que “sea verdaderamente independiente y que nunca más financie el déficit del gobierno"; unificar "los 18 tipos de cambio" dentro del primer año de gobierno; y recuperar el acceso al crédito en los primeros 12 meses "para que así las empresas aumenten su producción e inversiones".

Más adelante anunció que promoverá una baja de impuestos ante “la enorme carga impositiva”actual. Concretamente, propuso un “nuevo acuerdo federal de baja de impuestos con las provincias, retomando el camino del pacto fiscal de Mauricio Macri realizado en 2017" a través de la reducción y topes máximos a “dos de los impuestos más distorsivos: Ingresos Brutos y el Impuesto a los Sellos”.

Finalmente, Larreta se mostró confiado en que logrará “recuperar el poder adquisitivo” de los salarios al finalizar su gobierno.

“Si los argentinos nos acompañan, el salario real va a estar recuperado al final del mandato. Uno de cada tres trabajadores registrados están debajo de la línea de pobreza. Eso nunca había pasado en Argentina, con un plan de estabilización serio y responsable, el poder adquisitivo del salario va a crecer”, remarcó.

“Venir a un supermercado va a dejar de ser un drama. Vamos a darle a los argentinos la vida que se merecen, con una moneda que recupere su valor con certeza y estabilidad, que tengamos una vida ordenada. Vamos a cambiar el destino del país una vez y para siempre. Vamos a trabajar sin parar para hacer realidad esa Argentina que siempre soñamos”, concluyó. (Con información de Infobae)