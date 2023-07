Vóleibol: Las Panteritas, con Barbero, cerraron su gira amistosa de cara al Mundial U19

El seleccionado argentino femenino, Las Panteritas, con la presencia de la bahiense Felicitas Barbero, recorrieron Chaco y la localidad santafesina de Reconquista y totalizaron cinco victorias frente a Perú en el duelo de equipos U19 que se están preparando para el Mundial que comenzará el 1° de agosto próximo en Hungría y Croacia.

El recorrido arrancó en Charata con resultado a favor en sets corridos, mismo resultado que logró la Selección en Sáenz Peña y en Reconquista. En tanto, en Villa Ángela la victoria fue por 3-1 y en Resistencia se dio el partido más parejo con triunfo en tie break.

Las Panteritas U19 retomarán los entrenamientos el próximo 21 de julio, en el CeNARD, donde trabajarán hasta el 24, día de viaje a Europa para el Mundial.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además de Barbero, actual jugadora de Olimpo y quien es la capitana del seleccionado, estuvo presenta la marplatense Morena Chiappero, quien también representa al aurinegro.

Todos los marcadores:

Argentina vs Perú en Charata 3-0

Argentina vs Perú en Villa Ángela 3-1

Argentina vs Perú en Sáenz Peña 3-0

Argentina vs Perú en Resistencia 3-2

Argentina vs Perú en Reconquista 3-0

Lista de jugadoras

Melany Detzel

Morena Chiappero

Delfina Schuh

Martina Franco

Macarena Lobaglio

Martina Bednarek

Felicitas Barbero

Valentina Moya

Paloma Zubiri

Paloma Routaboul

Valentina Ruhl

Jazmín Ledesma

Bianca Garibaldi

Valentina De la Fuente

Lara Carignano

Cuerpo técnico

Javier González (Entrenador principal)

Federico Bonvisutto (Entrenador asistente)

Nicolás Ippolito (Estadístico)

Pablo Trabadelo (Preparador físico)

Daniela Franco (Médica)

Cecilia Scarinci (Kinesióloga)

Belén Avila (Psicóloga)

Celeste Formariz (Manager)