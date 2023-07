El secretario de Industria, José de Mendiguren, destacó hoy que la Inversión Extranjera Directa (IED) se duplicó respecto de los niveles prepandémicos de 2019, superando los US$ 15.400 millones "y está en su nivel más alto en 19 años".

“La Inversión Extranjera Directa creció más del 120 % y está en el valor más alto en 19 años. Las empresas ven con optimismo el presente y futuro de la Argentina porque hay un modelo productivo competitivo que les permite invertir para producir más, exportar y seguir creciendo”, afirmó De Mendiguren en un hilo de Twitter.

El funcionario expresó además que “tenemos el doble de inversión extranjera directa que en 2019” y afirmó que “no es casualidad, es la ratificación del rumbo que marca (el ministro de Economía) Sergio Massa: ordenar la economía desde el crecimiento y no desde el ajuste”.

“Este nivel de inversión indica la confianza de empresas internacionales en el mediano y largo plazo en la Argentina, y nos ratifica el rumbo económico que lidera Sergio Massa para dejar de hablar sobre la foto y concentrarnos en la película del desarrollo definitivo de nuestro país", subrayó De Mendiguren.

Destacó que hay "buenos datos económicos, la actividad industrial viene creciendo, y logramos el menor desempleo de los últimos 14 años", y afirmó que "todo esto se cristaliza en el nivel de inversión que es un eje fundamental para el desarrollo”.

De acuerdo al último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Argentina registró en 2022 una suba de 123,2 % interanual en la IED, acumuló dos años de crecimiento consecutivos y alcanzó el mayor nivel desde 2003, superando el récord previo de 2012.

El informe “Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe” de Cepal precisa que en 2022 los ingresos al país de las inversiones extranjeras totalizaron US$ 15.408 millones, y superó el récord previo de 2012, año en el cual el monto total había sido de US$ 15.324 millones.

En tanto, de acuerdo con la Secretaría de Industria, “si bien el crecimiento de la IED en la Argentina se da en un contexto de crecimiento generalizado en el flujo de ingresos en la región, en el informe se explica que esto no se da a nivel global ya que la inversión extranjera directa mundial se contrajo 12 % interanual en 2022”.

En esa línea, explicó que “en 2022 la Argentina representó el 6,9 % del total de la IED que ingresó en América latina y el Caribe, y se ubicó como el quinto país de mayor importancia en términos de captación de fondos de este tipo de inversiones. Asimismo, la participación de la entrada de IED de la Argentina respecto al total de la región creció por tercer año consecutivo”.

En relación a los anuncios de proyectos de inversión, el reporte de Cepal indica que “también crecieron en la Argentina: alcanzaron los US$ 4.477 millones en 2022, un crecimiento de 17,8 % respecto a 2021 (cuando totalizaron US$ 3.801 millones), y se destacan los sectores de petróleo y gas, minería y energías renovables”.

Además, según el informe “el motor de este crecimiento fue el préstamo entre empresas (que refleja las operaciones entre filiales y sus casas matrices) que se expandió 692 % en términos interanuales, y pasó de US$ 1.112 millones en 2021 a US$ 8.807 millones en 2022, e incluso estuvo muy por encima de los valores registrados en años previos a la pandemia, cuyo máximo había sido en 2008 por un valor menor a los US$ 5.000 millones”. (Télam)