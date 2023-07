Abel Pintos dará un show en la presentación de Messi en Inter Miami

Las expectativas por el desembarco de Messi en Inter de Miami, donde hoy comenzó sus entrenamientos, van en aumento. Y en medio de la revolución que causó entre los fanáticos de la ciudad norteamericana, se espera que su ceremonia de presentación sea en grande y, para el evento, el club preparó un regalo especial para Leo y su familia.

Se trata de un espectáculo del cantante bahiense Abel Pintos, quien tras lanzar su álbum de canciones patrias Alta en el Cielo y recibir un homenaje del Chiqui Tapia en los Martín Fierro, estará entre los artistas que musicalizarán la fiesta del rosarino en su llegada a la MLS este domingo 16 de julio.

Según trascendió, Abel partirá en las próximas horas hacia Estados Unidos acompañado de su círculo íntimo y su representante Marcelo González para ultimar los detalles de lo que será su show. Una de las hipótesis es que también se atreva a entonar el himno nacional. Se quedarán hasta el 22 de julio, con la idea de presenciar el primer partido del delantero, que tiene fecha el 21 de julio.

Tanto Leo como su esposa Antonela Rocuzzo son fanáticos del artista, cuyas canciones marcaron la relación de ambos desde sus épocas de noviazgo. Incluso, musicalizó un momento de emoción durante el casamiento en Rosario, en el que les dio una sorpresa a ambos cantando una de sus canciones favoritas, "Sin principio ni final".

“Acepté ir porque me dijeron que Antonela en especial tenía una conexión muy linda con mi canción y que los acompaña en distintos momentos. Fue emocionante y muy lindo”, contó Abel en 2021 sobre el lazo de la pareja con el tema perteneciente al disco Sueño Dorado.

“Estuve encerrado un día y medio en el hotel para que nadie me viera porque era una sorpresa para ella y también para él. Entonces, cuando me tocó salir, tuve que pasar por una cocina y luego los vi a los dos. Estaba terminando la ceremonia. En un momento alguien me hace una seña para que comience a cantar. Ellos que estaban muy emocionados y en la suya, entonces comienzan a ver que en la primera fila, donde estaban sus familiares, se emocionan y miran para atrás. Ellos se voltean a mirar y se emocionaron mucho cuando me vieron”, describió sobre aquella presentación.

“Cuando terminé de cantar, vuelvo a la habitación y me llaman para decirme que ellos me querían saludar y darme las gracias. Nos encontramos y nos sacamos una foto. Son dos divinos”, completó el artista.

Y allí nació una relación de amistad que perduró en el tiempo. “Quiere estar porque son amigos, no por un contrato”, manifestaron a Infobae desde el entorno del cantante, que el sábado tiene previsto ensayar y el domingo se presentará en la gran jornada.

Además del de Abel Pintos, se esperan varios números musicales de alto impacto en el show-presentación –en el que también será ungido como refuerzo Sergio Busquets– como los de Camilo y Ozuna. También se especula con la presencia de Bizarrap, Shakira y Maluma. (La Nueva. e Infobae)