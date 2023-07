Habló el padre del egresado olvidado en Bariloche: "La empresa nunca me llamó"

Después de que la situación dramática que le tocó vivir a un egresado en Bariloche se hiciera viral en las redes sociales al conocerse que la empresa que estaba a cargo de su viaje de fin de curso lo había abandonado en el aeropuerto, el padre del adolescente, Emiliano, narró cómo fue el proceso para lograr que el joven regrese a Mar del Plata, la ciudad en la que reside. "La empresa nunca me llamó", aseguró al adelantar que iniciará acciones legales por lo ocurrido.

"La verdad que fueron unas horas dramáticas para la familia porque al enterarme de que estaba solo, un menor, estando en la otra punta del país, sin dinero, se complica para una persona grande, te podés imaginar lo que fue para un chico de 17 años en su primer viaje", relató el papá de Lautaro, el alumno que fue apodado como "Mi pobre egresadito", en alusión a la famosa película navideña.

"Le digo tranquilízate, porque estaba muy alterado", recordó al contar que se enteró de lo ocurrido por un mensaje que le envió su hijo vía WhatsApp.

Luego de haberse puesto al tanto de la situación, confesó: "Pensaba que era una broma y lo llamo por teléfono para ver qué onda. Y sí, él se había quedado dormido a un costadito y cuando se despertó no había nadie. Ni sus compañeros, ni una coordinadora, nadie". "Papá, me quedé dormido. Se fueron todos, me quedé solo en el aeropuerto", decía el mensaje que el egresado le envió. Frente a esto, Emiliano le indicó que busque a un policía para que pueda ayudarlo.

"No lo puedo creer, todavía no caigo que me hayan llamado medios de todo el país y esta empresa nunca me llamó", se descargó el papá durante una entrevista para "Telenoche", de El Trece, para después señalar que "no se responsabilizan para nada. Ellos me decían que era responsabilidad de la aerolínea que contó mal". No obstante, el padre del estudiante marplatense inició acciones legales por el acto de negligencia que cometieron desde la compañía.

Sus compañeros intentaron llamarlo para que suba al avión.

El papá de Lautaro contó: "Ayer cuando fui a MaxDream pedí hablar con un encargado y no había nadie", mientras que en una entrevista para el programa "Nosotros por la mañana", transmitido por la misma señal de aire, amplió que "la coordinadora se enteró que mi hijo había quedado varado en el aeropuerto cuando estaba llegando a Buenos Aires y tampoco me llamó".

Por otro lado, Emiliano contó que un agente policial ayudó a su hijo a ponerse en contacto con un supuesto representante de la empresa en Bariloche, pero que continuaron con la política de no informar la situación a los padres. "Me comuniqué con el teléfono de mi hijo porque nadie me avisó y le pregunté qué medida iban a tomar y ya tenían más o menos resuelto llevarlo nuevamente al hotel para aguardar el próximo vuelo que salía a Aeroparque", narró. Finalmente, el joven fue trasladado hasta Retiro, Buenos Aires, desde donde se tomó un micro hacia la ciudad costera y arribó a las dos y media de la madrugada.

En cuanto al estado emocional en el que se encontraba el adolescente, el padre reveló que "ahora está en casa, cansado, llorando. No quiere hablar con nadie, así que fue todo un trauma".

Fue la prima del joven quien se encargó de hacer pública esta situación al compartir un chat con su madre en el que contaba lo que le había sucedido a Lautaro. En ese sentido, la familiar del egresado contó que lo que ocurrió fue que todos los alumnos estaban dormidos, debido a que salieron de un boliche y fueron directamente a abordar el avión. Los compañeros del joven habían intentado alertarlo al llamarlo por celular, pero cuando se despertó ya era demasiado tarde para embarcarse. (Infobae)