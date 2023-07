Escenario político: promesas posibles y eslóganes vacíos

Maximiliano Allica mallica@lanueva.com Jefe de Noticias de La Nueva. Analista político y conductor del programa de actualidad "Allica y Prieta a las 12" que se emite por La Nueva Play. Ha hecho coberturas políticas en el país y en el extranjero.

De aquí a las PASO del 13 de agosto los bahienses deberían escuchar de sus candidatos locales cuáles son sus proyectos y planes de gobierno. Desde ya, en una campaña se mezclan las promesas realizables con eslóganes poco realistas e incluso suele haber una cuota de épica exagerada, más teniendo en cuenta que se trata de la carrera por la intendencia de Bahía Blanca y no por la presidencia de la Nación.

Como sea, todo postulante a la jefatura comunal puede encarar el proceso electoral sostenido en una de estas dos capas: la discusión sobre las acciones para las cuales un intendente tiene competencia; o la discusión sobre el escenario nacional, con temas que escapan al manejo de los municipios.

En el primer caso es importante entender que la responsabilidad de base de los jefes comunales es ocuparse de aquellos servicios para los cuales cobran tasa. Las más importantes son el ALC (Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública) y las tasa y sobretasa de Seguridad e Higiene a comercios e industrias.

En esta línea, la competencia directa de una Municipalidad es garantizar a sus vecinos el buen mantenimiento de las calles, mejorando las que tienen baches y acondicionando las que no cuentan con asfalto; el buen estado de plazas, parques y paseos públicos en cuanto a equipamiento urbano o respecto del arbolado; un buen servicio de recolección de residuos y limpieza de cordones; una buena iluminación en todos los sectores; y un buen control de la higiene y de ciertas normas de conducta en los negocios. Este sería un apretado resumen de los deberes específicos de un intendente.

A su vez, hay otros temas de incumbencia directa como prestar un buen servicio en el Hospital Municipal y los centros de primera atención de la salud, así como tomar decisiones sobre la organización del tránsito.

El flujo vehicular en Bahía, como en toda ciudad que crece, se vuelve caótico y hay distintas maneras de afrontarlo. La actual gestión optó por seguir semipeatonalizando algunas de las zonas más concurridas, generó espacios preferenciales para el transporte público pero sin modificar la lógica concéntrica de los recorridos y apostó fuerte a la locomoción sustentable, con una amplia red de ciclovías que genera voces a favor y en contra.

En todo el mundo se debate cómo tener un tránsito fluido y acá se aplicaron recetas que conforman a una parte de la sociedad y, a otra, no. El ingeniero Horacio Varela, de Integración Ciudadana, propone eliminar los lomos de burro, aumentar los controles de velocidad con radares y hacer que las ciclovías sean de una sola mano, en el sentido del tránsito vehicular. ¿Qué piensan los demás sobre uno de los temas de conversación más frecuentes en cualquier ámbito? Todavía no está muy claro.

Otro de los problemas ciudadanos más habituales son las cuadras de tierra, unas 7 mil en la ciudad. No existe presupuesto municipal que alcance para pavimentarlas, pero sí existe un Código de Planeamiento Urbano que se puede utilizar para frenar la creación de nuevas calles de ese tipo. En este punto es imprescindible apelar a los frentistas en los barrios donde hay buen poder adquisitivo para asfaltar donde sea posible y, en las zonas más desfavorecidas, procurar fondos de Nación y Provincia. Un reciente artículo de La Nueva. expuso que Héctor Gay es el intendente que más asfaltó en los últimos 15 años, aunque a un ritmo de 73 cuadras anuales, lo cual supone que se necesitaría prácticamente un siglo para terminar con las cuadras de tierra de Bahía.

Otra opción es mantener en buen estado ese tipo de calles. Pero un trabajo de reparación consistente, que dure alrededor de 6 meses, vale unos 700 mil pesos por cuadra, por lo que abarcar a todas costaría unos 4.900 millones. Suponiendo que se pudieran intervenir en simultáneo, algo irreal porque no hay maquinaria suficiente, se necesitarían unos 10.000 millones de pesos anuales dentro de un presupuesto que hoy ronda los 40.000 millones. Demasiado.

Oscar Liberman (La Libertad Avanza), por citar un caso, propone la creación de un fideicomiso para pavimentación que incluya fondeo público y privado. Es una alternativa. Habrá que escuchar a los demás.

Mantener limpia la ciudad es otro punto clave para cualquier administración local. Hoy hay sectores del centro que dan pena, en especial porque existen varios edificios históricos total o parcialmente abandonados. Este diario ha dado cuenta más de una vez de la ciudad cercada. Si bien se trata de propiedades públicas no municipales o directamente privadas, como el ex Banco Hipotecario o el ex Centro de Compras, la comuna debería encontrar la manera de que caminar por esos sitios no sea un espanto. Y ni hablar de la escuela de Vieytes 51, vallada y cuasi implotada, aunque aquí la inversión estructural le corresponde a la Provincia.

Los basurales en diferentes barrios son otro problema. Ahí es verdad que el gran drama son los vecinos que los provocan. Igualmente, el futuro intendente deberá plantear cómo piensa resolver este asunto, porque le corresponde.

También hace falta un plan de urbanización para la zona sur, la más pobre de la ciudad. Revertir el deterioro va a llevar años y se requerirán fondos que exceden el presupuesto comunal. Pero al menos hay que tener una noción de cómo avanzar y no quedarse solo con la idea, argumentativamente cómoda, de que salir del pozo depende de las condiciones macroeconómicas. Si mañana el viento cambia y aparecen los recursos, se necesita saber qué hacer.

Nidia Moirano (Juntos por el Cambio) --quien tiene el discurso más nacionalizado de todos, con sus dardos constantes al kirchnerismo-- propone abandonar el sistema de delegaciones municipales y pasar a otro que agilice el mantenimiento del espacio público, tanto con personal propio como tercerizado. Durante las próximas semanas se esperan los detalles de la iniciativa.

Estos temas netamente municipales quizás terminen opacados por tratarse de una elección alineada con la presidencial, en un país cuyo principal problema es la economía. Por lo tanto, no hay dudas de que la mayoría de los votantes elegirá propuestas locales en función de cómo se identifiquen con las nacionales. Siempre será así, mientras no haya elecciones desdobladas.

Ahora bien, para quienes también se interesan en el comicio local, no deja de ser relevante saber qué cosas sí estarían en las manos de los candidatos una vez que alguno gane en las urnas. Y cuáles pueden sonar bien pero nunca figurarán entre sus facultades.

El paradigma es el drama del agua. El candidato a intendente que diga que tiene la solución, miente. Es archiconocido que hacen falta grandes obras que dependen de la Gobernación. El rol comunal es presionar para que se hagan esos trabajos, que son muchos y muy caros. Eso sí, vitales como ningún otro.

Al margen de esta síntesis, existen otros temas donde el Municipio tiene incidencia, aunque no facultad para tomar decisiones de fondo. Un caso patente es la inseguridad. No es verdad que un intendente pueda ser el baluarte del combate al delito, porque las fuerzas de seguridad responden a la Provincia o a la Nación. Atribuirse alguna capacidad superior es un eslogan vacío. Lo que sí puede es realizar aportes que no dejan de ser valiosos.

Hoy la gestión Gay relegó a ese área en términos de protagonismo político, pero sigue colaborando con fondos para combustible o repuestos de patrulleros. ¿Qué más se le exige? Que profundice la iluminación y el mantenimiento de calles en mal estado para un mejor trabajo de los vehículos de emergencia; que vuelva a organizar foros vecinales para acercar a comisarios y otros referentes; y que avance con la instalación de cámaras de seguridad en puntos clave del ejido urbano. En Bahía hubo episodios de inseguridad y hasta ataques políticos que incluyeron la explosión de una bomba en la zona céntrica, y nada aportó la tecnología para esclarecerlos. Nada aportaría hoy tampoco, más de dos años después, si sucediera lo mismo, porque las cámaras siguen sin aparecer.

Otro ítem que suele surgir en las campañas es el narcotráfico, sobre todo porque tenemos un puerto donde recientemente se descubrieron cargamentos de droga a gran escala. Es absurdo creer que un jefe comunal en Bahía Blanca puede atacar de frente a organizaciones mafiosas de alcance internacional. A lo sumo puede mantenerse informado y tratar de demandar mayor actividad de las fuerzas competentes. En este punto los candidatos debieran ser cuidadosos al momento de prometer.

Para ir cerrando, un par de temas más, que no pretenden clausurar la lista sino simplemente este artículo. En cuanto a potenciar el desarrollo económico del distrito sería muy importante generar, o regenerar, un ecosistema que promueva la economía del conocimiento. ¿Cómo? Reimpulsando la oficina de emprendedores tecnológicos, para vincularlos entre sí y con inversores, que los hay en el país y en la ciudad. También para capacitarlos y mostrarles un norte que ya nadie discute en el mundo: las riquezas naturales son valiosas, pero el mayor valor agregado es el conocimiento. Bahía es un nodo universitario y, más que eso, una ciudad donde el empleo privado explica la mayor parte del movimiento económico. Hay condiciones para avanzar.

El tema final tiene que ver con las inversiones en la zona industrial. El aumento de la extracción de hidrocarburos en Vaca Muerta y la reciente concreción del gasoducto que pasa por nuestra región hace prever que a la ciudad llegarán inmensas radicaciones empresarias. El próximo paso es que el Congreso sancione la ley de GNL, que otorgará facilidades a ese tipo de proyectos, para terminar de despejar el camino.

A Bahía podrían venir inversiones que van de los 10.000 millones de dólares a los 40.000 o 50.000 millones. Para tomar dimensión, esta última cifra equivale al préstamo del FMI aprobado durante el gobierno de Mauricio Macri, el más grande jamás concedido por el organismo financiero.

Mucho se habla y hablará en la campaña de cómo nuestro distrito y la región deben aprovechar estas circunstancias. En rigor, está fuera del alcance de cualquier intendente tomar decisiones que inclinen a estas grandes compañías para venir a la ciudad, porque el eje central es la disponibilidad de gas-petróleo y tener un puerto de salida. Son aspectos que no tienen relación con una gestión municipal, que a lo sumo puede ofrecer ventajas impositivas muy menores. Pero sí está en la órbita de quien gobierne la ciudad articular con esas empresas para que todas o la mayor parte de sus necesidades de abastecimiento de personal y materiales se busque en estas tierras.

Preparar recurso humano depende de las universidades y otros centros de estudio, aunque la comuna puede promover esas acciones con información de primera mano sobre las necesidades a cubrir y con fondos para costear parte de las capacitaciones. También, gestionando infraestructura en los alrededores de las futuras radicaciones para mejorar las vías de comunicación, punto clave para estas iniciativas.

Es válido decir que las instituciones locales están atentas al tema, no se van a enterar por estas líneas, y que ahí busca hacer punta Federico Susbielles (Unión por la Patria). En cualquier caso, no está de más recordarles al resto de los candidatos que no hay tiempo que perder.

De todas formas, para pensar en grande hay que consolidar las pequeñas cosas. En principio, el próximo intendente deberá cumplir con los primeros puntos planteados en este ensayo. Desarrollar una ciudad armónica, amigable, limpia, va a resultar mucho más atractivo para estos megainversores, a los cuales no les faltarán ofertas de otras localidades para que envíen a sus profesionales.

Para hacer rendir plenamente su ventaja comparativa portuaria, Bahía tiene que hacer las cosas bien en lo micro. En cuanto a lo macro, es decir al clima de negocios del país, no hay mucho para aportar desde la Plaza Rivadavia, más allá de que alguien se pueda tentar a decir algo por el estilo en la campaña.