Un menor de 17 años denunció que fue torturado, secuestrado y sufrió un robo tras ser encerrado y golpeados por empleados de seguridad dentro de un boliche de la localidad bonaerense de Ituzaingó.

El hecho se produjo el pasado vieres en el boliche Club buenos Aires (ex Club Leloir), luego de que la víctima radicara una denuncia contra los "patovicas" del lugar.

La novia del adolescente relató en su cuenta de Instagram que todo comenzó cuando el chico asistió al reducto bailable con amigos.

"Hola gente quiero hacer público el abuso que sufrió mi novio en el boliche @coolsite2023 que está ubicado en Ituzaingó. Fue a festejar el cumpleaños de uno de sus amigos con su grupo el día viernes 7/7/23 y ni bien llegó al boliche (una vez adentro) los patovicas lo apartaron de su grupo de amigos haciendo falsas acusaciones, lo agarraron del cuello por la fuerza y se lo llevaron a los golpes sin ninguna razón a un cuarto dentro del boliche donde lo torturaron, lo desnudaron, lo golpearon violentamente, le querían cortar la oreja con una tijera y le quebraron una costilla", indicó la chica.

Y añadió: "Además le robaron sus pertenencias, lo esposaron y lo dejaron encerrado por tres horas sin el saber que iba a pasar con el, todo golpeado".

El joven radicó la denuncia ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 1 Descentralizada de Ituzaingó del Departamento judicial Morón.

La Justicia ya tomó las primeras medidas contra el boliche bailable y de hecho la Municipalidad de Ituzaingó clausuró el reducto.

"La dirección de Fiscalización de nuestra comuna alertado por las denuncias, decidió hoy clausurar el boliche hasta que la justicia investigue el hecho. Nos enteramos de lo que sucedió y que la víctima estaba haciendo la correspondiente denuncia ante la fiscalía, así que precedimos a clausurar el lugar hasta tanto se aclare lo que pasó ese día", aseguraron autoridades municipales.

"Quiero que me ayuden compartiendo esta publicación por favor. No sé imaginan el trauma que nos dejó esto, y que la Justicia no haga nada😭, mi novio está vivo de milagro, me da mucha impotencia todo esto y que está gente este como si NADA", publicó la novia de la víctima antes de que se radicara la denuncia ante la UFI.

"Ustedes no se imaginan el terror de una persona que no sale, que solo se dedica al fútbol y es menor de edad. Y que una noche quiera ir a disfrutar con sus amigos y le pase todo esto. Le arruinaron la vida hdps. Ayúdenme compartiendo por favor", agregó. (NA)