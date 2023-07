El Regional Amateur arranca el 29 de octubre: de la Liga del Sur, ¿quiénes participarán?

El Consejo Federal determinó que el torneo Regional Amateur 2023-2024 se ponga en marcha el 29 de octubre, todavía sin una cantidad fija de equipos intervinientes (en varias regiones, a lo ancho y a lo largo del país, se sigue disputando el Clasificatorio) pero con el premio de cuatro ascensos al Federal A del año venidero.

La fecha establecida para el arranque de la competencia provocará que solo el primer o segundo cruce de playoffs se puedan llevar a cabo antes del receso estival.

La pregunta que cualquiera se puede hacer en este momento es: ¿cuántos equipos de la Liga del Sur están en condiciones de tomar parte del certamen? En realidad, nuestra Liga cuenta con una plaza, que siempre está destinada para el campeón, y en ese caso, el monarca 2022 fue Tiro, que hoy pelea por la permanencia en el círculo superior. ¿Irá el aurivioleta al Regional?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con respecto a la edición anterior, a Bella Vista se le venció la licencia que tenía por tres temporadas y Huracán, según el listado que dio a conocer el CF el año pasado, nunca la tuvo, pero el del bulevar tiene intenciones de participar otra vez.

Sporting había recibido licencia por un campeonato y, al igual que el “Gallego”, puede hacer el pedido de renovación.

¿Y San Francisco? Juega mañana por el Clasificatorio, partido de vuelta ante Independiente de Coronel Dorrego por los cuartos de final, y tiene altas chances de llegar por la vía de la competencia. ¿Y si no?, ¿lo invitarán?

Con respecto a las licencias, el Consejo Federal ha recepcionado carpetas con varios pedidos, pero hasta el momento no se ha analizado ninguna. Esa tarea quedará para las próximas semanas. Vale aclarar que esta indicación va por el lado de quienes la solicitan por primera vez o buscan "volver a tener" una extraordinaria por un año.

A los elencos que todavía tienen vigencia con las licencias denominadas "ordinarias", las que se otorgaron por tres años y cuya validez finaliza luego de edición 2023/2024, se le respetará lo ya otorgado, pero tendrán que revalidarla con la documentación pertinente, junto a la carta-intención de disputar el torneo. En caso que un club no pueda revalidar por no cumplir con los requerimientos, no participará de la competencia.

En cuanto al formato del campeonato, se mantendrá tal cual viene sucediendo en las últimas ediciones: Zonas de 3 o 4 equipos utilizando el criterio de cercanía geográfica y posteriores cruces de playoffs hasta llegar a los cuatro ascensos.