El dólar blue volvió a marcar este miércoles un nuevo récord nominal y en la city porteña superó por primera vez los 500 pesos. Tras aumentar 5 pesos (1 %) en el día, cerró a $ 503 para la venta.

En tanto, la cotización en Bahía Blanca estaba hasta las 16 entre $ 512 y $ 514 tras un alza de 6 pesos en promedio.

Por su parte, el dólar oficial cerró a $ 276,89 promedio, con una suba de 36 centavos respecto de ayer.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 0,3 %, a $ 515,43; mientras que el MEP sube 1,1 %, a $ 489,41, en el tramo final de la rueda.

En el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó con un aumento de 85 centavos respecto al cierre previo, en $ 264,05.

Así, el dólar con el recargo de 30 % —contemplado en el impuesto PAÍS—, marcó un promedio de $ 359,96 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35 % sobre la compra de divisas, a $ 456,87.

El dólar destinado al turismo en el exterior —y que cuenta con una alícuota de 45 %— se ubicó en $ 484,56, mientras que para compras superiores a 300 dólares —y que posee un impuesto adicional de 25 %—, se ubicó en $ 553,78.

El volumen operado en el segmento de contado fue superior a US$ 332 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 52 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$ 462 millones.

(Con información de Télam e Infobae)