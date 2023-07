Moreno: "Los gobiernos que hambrean al pueblo no pueden ser peronistas"

El precandidato a presidente Guillermo Moreno (Principios y Valores) visitó Bahía Blanca y lanzó duras críticas al gobierno nacional al sostener que "un gobierno peronista no hambrea al pueblo" como lo está haciendo en la actualidad Alberto Fernández.

"Lo que hacen en el gobierno no es peronismo, los gobiernos como el actual, que dicen tener la camiseta peronista, no hambrean al pueblo y no se pueden considerar peronistas", sostuvo en el programa Allica y Prieta a las 12, que se emite por La Nueva Play.

"Como le vas a regalar el gasoducto a los empresarios con 3.000 millones de dólares", dijo en referencia a la obra del gasoducto Néstor Kirchner inaugurado días atrás con dinero del Estado.

"Eso pasa porque la mesa de Massa le regaló el flete a los petroleros con dinero de todos nosotros y eso no es peronismo. Los que tendrían que haber puesto la plata para el gasoducto son los empresarios, es como si el Estado le tuviese que pagar el flete a empresas alimentarias. La logística de las empresas pagas por el Estado no puede ponernos contentos como si fuese un hecho patriótico", opinó.

"Un gobierno peronista le diría a los petroleros que tienen fortunas y que los caños los paguen ellos", sentenció.

En otro tramo de la entrevista cuestionó al precandidato a intendente de Unión por la Patria, Federico Susbielles. "¿Dónde tiene el signo del justicialismo en sus spots o afiches? ¿Es peronista o tiene vergüenza de decirlo? ¿Le viste la foto de Eva o de Perón en algún lado?", se preguntó visiblemente molesto.

También opinó que para terminar con la inflación y la pobreza hay que recaudar, no hacer un ajuste y tener una ley de arrendamiento que baje el alquiler de la tierra para los productores y como consecuencia caigan los precios de los alimentos.

"El camino no es el ajuste y otro punto importante es bajar el costo de la energía. No se hizo más el análisis de costo y por lo tanto se desconoce, pero lo cierto es que hay que bajar las tarifas".