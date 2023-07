El insólito momento que vivió Rocío Quiróz en un concierto

La cantante de cumbia Rocío Quiroz estuvo presente en el estudio de Fer Dente en el programa Noche al Dente (América), donde contó una extraña situación que vivió junto a una fanática en uno de los shows de su gira por Argentina.

La artista recordó un show en Tucumán: "Siempre cuando canto le doy la mano a la gente. Justo le di la mano a una señora", comenzó el relato.

"Me agarra el dedo, me muerde el dedo, y yo me quedé mirándola: 'señora, suélteme el dedo'. Cuando me lo muerde yo la miro y me rio, porque el dolor me causaba risa. Me mordió fuerte", detalló, a lo que el conductor señaló que podría haber sido hambre o "por ahí era medio caníbal".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Me di vuelta y los chicos justo la vieron. Me miro el dedo y me había quedado la marquita de los dientes, quiso marcarme. Fue algo de locos", concluyó.