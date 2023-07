Il Gattopardo, un clásico del cine de la década de los 60 y de la filmografía de Luchino Visconti, se convierte en una serie de seis episodios que pronto agregará Netflix a su catálogo.

La ficción está inspirada en el célebre filme del cineasta italiano reconocido a nivel internacional, y rodada entre Palermo, Siracusa y Catania, en la isla italiana de Sicilia.

La historia original está ambientada en 1860, durante los combates de las tropas de Giuseppe Garibaldi en pleno proceso de Unificación del país en nombre de la Casa Saboya. Y, mientras se desarrollan estos sucesos, se van construyendo los vínculos de poder y de amor, con la pasión enredada en medio de los salones de la aristocracia.

La serie, dirigida por Tom Shankland, está producida por Indiana Production y Moonage Pictures. Al director, según confesó a la prensa, no le atemoriza la comparación con la película de Visconti, ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes y universalmente considerada una de las obras maestras del cine italiano.

"No me asusta. La película es una obra maestra para todos aquellos que hacen cine y lo aman incluso como espectadores. Pero esta serie no intenta ser una remake de la película o una imitación, sería ridículo", sostuvo el director de series como The Serpent.

"Explora el libro de (Giuseppe) Tomasi di Lampedusa. Me basé en la novela escrita que he leído, estudiado y amado decenas de veces desde que era niño", agregó.

Hijo de un profesor de literatura italiana de la universidad de Inglaterra, contó que su hogar tenía predilección por los autores sicilianos, "desde Sciascia hasta Tomasi di Lampedusa, por eso el libro formaba parte de la biblioteca de casa y papá animaba a todos a leerlo y releerlo porque en cada capítulo había una historia por descubrir".

"También estoy muy contento con la elección de los protagonistas de esta serie, porque todos son italianos. Creo que Kim Rossi Stuart, que interpreta al príncipe de Salina (en el filme, ese rol estaba en manos de Burt Lancaster), es un gran actor internacional, que entiende lo que quiero y debo hacer. Cuando vi su película Brado (de 2022, dirigida y protagonizada por él), me impactó mucho: es excepcional, tiene un alma, así como una apariencia principesca".

Kim Rossi Stuart.

Y sigue con la mira en el elenco: "Benedetta Porcaroli en el papel de Concetta es igualmente perfecta, será central. Como lo será Deva Cassel (hija de Mónica Bellucci y Vincent Cassel) como Angélica: en la película ese rol era de Claudia Cardinale".

El papel de Tancredi Falconeri, que en la película interpretó Alain Delon, ahora estará a cargo de Saul Nanni, de 24 años.

En un mano a mano con la prensa, el director reconoció que si bien el elenco es italiano, tuvieron que recurrir a un coach para que los actores incorporaran el acento siciliano. "Nos informamos y la princesa Vittoria Alliata nos explicó cómo hablaban los nobles en ese momento. Como Angélica proviene de un rango inferior, habla un dialecto más estrecho en la familia", subrayó el director.

Y, casi a modo de homenaje al legado que le dejó su padre con los grandes textos, Tom Shankland asegura que "Il Gatopardo sigue estando entre los libros más leídos hoy en día, los temas son universales. La voz de Tomasi di Lampedusa, por otro lado, es moderna. Si pensamos en lo que pasó con el Brexit, con la crisis económica, con el Covid, luego con la guerra, con la inteligencia artificial, con el clima, siempre es un mundo que avanza y retrocede", concluyó. (Clarín)