Osvaldo Barcelona, precandidato a intendente de Coronel Dorrego por Unión por la Patria, dijo esta mañana que "en 24 años de gobierno consecutivo del radicalismo, el distrito ha quedado sumido en el estancamiento, por eso nuestros jóvenes se van" y señaló que "es momento de buscar una alternativa".

"Las problemáticas son siempre las mismas, el tema habitacional, trabajo, oportunidades laborales, producción; en Dorrego había un parque industrial con un frigorífico y un molino, ahora ya no hay más nada. Se ha perdido mano de obra e iniciativa privada, algo que otros distritos de la zona tienen", detalló.

En diálogo con Panorama, por LU2, el exconcejal dijo también que "Dorrego es una población muy conservadora" y se esperanzó en que "el cambio de mentalidad va a venir con las nuevas generaciones".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Escuchaba días atrás al candidato de la UCR, Juan Carlos Chalde, y lo que sobresalía de su propuesta es que no cambie nada. Que quede todo como está porque; claro, con este sistema le ha ido bien a su espacio político", mencionó.

Acompañan a Barcelona como precandidatos a concejales titulares Marisa Madsen (Oriente); el periodista, exedil y excandidato a intendente por el vecinalismo Hugo Segurola; Erika Zwenger, José Menna, Candela Lagos (El Perdido) y Rubén Palacio; y como suplentes Jaqueline Croci, Silvio Alvarez, Marianela Uranga y Luis Sueldo. Y para consejeros escolares titulares Azucena Molina, Carlos Amestoy; y suplentes, Jimena Masciale y Bruno Hergenreider.

En otro tramo de la entrevista, el precandidato a jefe comunal aseguró que "Bahía tiene que se nuestro faro, eso no podemos negarlo".

"Coronel Dorrego debe tener como política de estado industrializar su producción y aprovechar el formidable desarrollo que va a tener Bahía Blanca —continuó—. No puede ser que hoy no tengamos ni una sola industria, no tenemos producción de ningún tipo".

"Tenemos que unirnos a un desarrollo regional de la mano de Bahía Blanca", comentó.

La lista de Barcelona competirá en las PASO contra la boleta liderada por Alicia Jalle, actual presidenta de la bancada del peronismo en el Concejo Deliberante.

"Creo que ir a una interna nos va a dar fuerza. Yo soy un defensor de las internas y las primarias, siempre que se den sin agravios. En el peronismo, las internas dan musculatura. Una interna bien dada fortalece la militancia y la perspectiva de propuestas, estamos en ese camino", completó.