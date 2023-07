Bárez y el presente de Liniers: "Desde el día uno creo en mis compañeros y hoy sigo creyendo"

Liniers atraviesa un momento difícil en el Torneo Federal A, donde perdió 8 de los últimos 9 encuentros y tan solo ganó el restante.

Un presente que lo ubica en una zona delicada de la tabla de posiciones, a solo 3 puntos del descenso aunque también a 8 unidades de la clasificación.

"Son horas duras, como se imaginarán. Son 8 derrotas en 9 partidos, para ningún grupo es fácil eso y nosotros no somos la excepción. Estamos atravesando momentos difíciles, de los cuales tendremos que salir con valentía", dijo Gonzalo Bárez.

El capitán del Chivo dialogó en Diario Deportivo, el programa que se emite de lunes a viernes de 13:30 a 14:30 por La Nueva Play y puede verse en nuestra página web, dejando sus sensaciones de este momento que vive el equipo.

"La gente está enojada con los jugadores y es entendible, el hincha busca que el jugador lo represente adentro de la cancha y que gane, y eso no vino pasando. Sí que nosotros salimos todos los partidos a dar lo mejor y a querer revertir la situación porque ningún jugador quiere perder, el jugador se juega el prestigio y la jerarquía en cada partido y en cada pelota. Es una situación fea pero tenemos un grupo humilde y trabajador que lo va a sacar adelante", señaló Pancho.

"Yo al hincha lo entiendo -agregó- porque también soy hincha de Liniers y no me gusta que Liniers pierda todos los partidos. A mí me mata perder todos los partidos, pero sé que salgo a dar lo mejor en estos momentos que se hace hasta complicado hacer cosas que en otros momentos te parecen muy fácil. Cuando estás torcido, seguís torcido, el otro día tuvimos 6 o 7 chances y la pelota no entró. ¿Cómo le explicás eso al que va a la cancha? No hay forma. La única forma es ganar y con mucha cabeza dura y siendo positivo. Este grupo es muy positivo y va al frente, desde el día uno creo en mis compañeros y hoy todavía sigo creyendo".

El último sábado, Liniers cayó ante Santamarina por 1 a 0 y sumó su décima derrota en la temporada.

El próximo fin de semana, el elenco que dirige Claudio Graf visitará a Cipolletti, por la fecha 21 de la Zona A.

"Veremos al final del camino como termina, porque yo creo que vamos a levantar. La realidad es que siento adentro de que vamos a levantar", insistió Gonza.

"Tengo muchísima fe en lo que va a venir, porque el día a día (del grupo) es bueno y porque tengo muchas cosas buenas que decir de mis compañeros", enfatizó el volante central.

Mirá la nota completa: