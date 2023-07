Suárez: se anotó en Los 8 Escalones para ayudar a su hermano y ganó 

De verlo por la televisión a experimentarlo en carne propia y de pensar en la utopía de ganar a hacer lo realidad. Todo lo vivió Johana Ferraro, una suarense de 33 años, ingeniera agrimensora que decidió participar del programa de entrenamientos Los 8 Escalones, conducido por Guido Kazka.

Además, tenía un incentivo extra para superar los nervios y el cansancio, el poder ayudar a su hermano, un reconocido basquetbolista del Centro Deportivo Sarmiento, para que pueda superar una dolencia y retornar a las canchas de básquet.

Johana tuvo un comienzo firme, titubeó en el séptimo escalón pero fue ayudada por Juan, un médico pediatra que justamente sería su contrincante en la final.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Allí pese a un comienzo con una luz roja, no volvió a fallar y se quedó con el premio mayor con tres cuatro luces de ventaja sobre el otro finalista.

Su madre, Susana, y su hermana la acompañaron en el programa. Al día siguiente no pudo ir por los 6 millones porque un error la dejó en el escalón inicial, pero aún así su experiencia fue más que positiva.

“Fue espectacular. Son muy amables, todo el tiempo te preguntan si estás bien, si necesitas algo. Yo grabé a las 5 de la tarde pero había llegado a la mañana. Pasas por varios productores, por maquillaje, peinado, todos muy amables”, comentó.

Johana comentó que, para participar, les pidió a los productores de entrar entre los 8 que jugaban, ya que siempre la producción cita de más. Pero contemplaron el hecho que había llegado desde lejos.

“Me anoté, pero cuando me avisaron que había quedado, no lo podía creer. Y menos aún cuando gané; ahí fue increíble. Con mis amigos nos juntamos los viernes a cenar, y a veces lo vemos, y mi amigo Walter dijo de anotarnos a ver qué sale. Y nos anotamos los dos un viernes, y el miércoles o jueves siguiente me llamaron de la producción, porque habían visto mi solicitud”, contó.

Entre las cosas que le pidieron desde la producción, figura el no esconder su personalidad.

“Te dicen que vale mucho la historia de cada uno. La idea es que el público se identifique con los jugadores y sienta empatía por alguien. Entonces todo el tiempo te preguntan sobre tu historia, a qué te dedicás, bueno, para qué es el premio. Y después te dicen que seas vos durante la grabación”, contó.

El ganar el programa generó una respuesta inmediata en la comunidad suarense que la felicitó personalmente y por las redes sociales.

Contó con alegría cómo recibió esta respuesta.

“Primero la familia y los amigos, pero de verdad que me llegan mensajes hasta de colegas de toda la provincia y de Neuquén. Es increíble, acá en la calle la gente se ve que lo vio y es súper buena onda todo”.

Aclaró que la dolencia de su hermano Juan Ignacio, de 36 años y uno de los referentes del básquet de su ciudad y del Centro Deportivo Sarmiento, no es grave pero si debe tratarla si quiere volver a jugar.

En lo personal, aseguró que fue una experiencia increíble.

“Ya el haber participado era una locura. Y a medida que iba avanzando en los escalones, no lo podía creer. Una vez que pisé la final dije, 'bueno, semejante viaje, cansancio, los nervios de toda la familia que se quedó acá, tiene que valer la pena'. Así que bueno, le puse todo a la final y salió bien, por suerte”, recordó.

Tuvo una felicitación muy sincera y cariñosa de su contrincante de la final, un médico pediatra. De él Johana dijo que “estuvimos casi 9 horas en el canal, charlamos mucho, sobre todo de temas médicos, incluso después de haber terminado el programa estuvimos charlando y la verdad que se lo merecía él también; muy buena onda”.

Por último le dejó un mensaje a quienes piensan que no pueden ganar, les dijo que se animen, que se anoten.

“Yo nunca me había anotado en ningún programa, no pensé que iban a leer el formulario que yo había mandado y lo hicieron y me llamaron”, contó Johanna. (Agencia Coronel Suárez)