Claudio Roth: "No hay que arrancar la gestión haciendo locuras"

De ahora en más, también deberá llamarlo Vicepresidente. Aunque por sobre su nuevo y flamante rol directivo estará siempre la faceta conductiva, aquella que hoy lo cataloga como uno de los referentes y máximo ganador en la historia del Club Midgistas del Sur.

Claudio Roth asumió el desafío y junto a los demás integrantes de la nueva comisión directiva tendrán a cargo el tan esperado nuevo proceso institucional del CMS, luego de las elecciones llevadas a cabo el sábado que definieron a Walter Villatoro como nuevo presidente de la entidad.

En diálogo con Diario Deportivo, el Ruso habló del incipiente nuevo proceso y de los próximos trabajos a realizar en el comienzo de la gestión.

"Hay un montón de cosas para hacer y proyectos por llevar adelante. Si bien mañana nos reunimos con la comisión, ya tenemos varios temas en agenda que se van a hablar y que trataremos de hacer efeto lo más rápido posible, ya pensando en la fecha del 23 de julio", contó Claudio, en relación a la tercera del Invernal.

"Lo que más se pide hoy por hoy, y que creo que es en lo que más estamos saturados, es todo lo que tiene que ver con obras de mantenimiento del predio, como los baños, la entrada y los servicios a brindar, como también en los horarios y demás. No hay mucho tiempo, pero la idea es ya empezar a mejorar todo de a poco", aseguró Roth.

Ante la consulta de qué cosas creen claves para llevar a cabo una gestión efectiva, el Ruso no lo dudó.

"Tenemos que hacer cosas normales. Si bien hay ganas de hacer proyectos y muchas cosas en el club, no hay que arrancar con locuras o castillos en el aire. Debemos tener los pies sobre la tierra, saber que esto es el Midget y que hay que darle comodidades a la gente, al socio y al piloto; sobre todo, el mayor apoyo posible", declaró.

"Y es lo que yo vi en la asamblea, muchos de los que dieron su voto demostraron querer el cambio, sintiendo que perdieron representatividad con el club. Hay que devolverle a cada cual su parte", enfatizó.

El tres veces campeón de la especialidad también se refirió de su nuevo rol, el directivo, aseguramente que ello no alteraría eventualmente su faceta de piloto, la cual, según aseguró, todavía tiene cuerda para rato.

"Obviamente estoy contento, y más después de las elecciones; ahora soy algo más dentro del Midget, dentro de la comisión directiva del Club, que es un verdadero desafío. No estoy acostumbrado a esto, nunca lo hice y nunca me interesó mucho meterme. Pero ahora estoy de lleno y con ganas de trabajar, sobre todo en la organización de las fechas y continuar este torneo de invierno", remarcó.

"Cuando esté en comeptencia no podré encargarme de tomar decisiones ni abocarme a otras cuestiones, pero somos una comisión de varios integrantes y seguro nos cubriremos la espalda y ayudaremos entre todos. Aunque en la misma fecha de carrera no se toman grandes decisiones, por lo que no creo que haya problema", cerró.

