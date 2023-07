Una pareja bahiense denunció una estafa de una tarjeta de crédito y un banco

Una pareja bahiense denunció hoy haber sufrido una estafa de una tarjeta de crédito y un banco.

"En el mes de enero usamos nuestra tarjeta para hacer una compra de cubiertas en Bariloche. La operación se hizo con la tarjeta a nuestra vista, pero en febrero recibimos el resumen de nuestros gastos en donde aparecía una compra realizada, no sabemos dónde, en la firma Megatone Net por $175.998. Rápidamente desconocimos en el Banco Provincia la compra, pero nos informaron que se iba a evaluar el caso y hoy nos llega la resolución de Visa informando que el consumo había sido verificado como propio y nos volvió a aparecer el monto en el resumen sin especificar dónde fue hecha la compra, ni qué se compró y ni por qué medio. Por lo tanto, el importe lo debitaron de mi jubilación", le contó hoy a La Nueva. Marta Pfluger, una mujer de 81 años.

A su vez, sostuvo que "no es el único caso que ha ocurrido, pero ni el Banco Provincia, ni la tarjeta Visa nos dan ninguna explicación. Queremos que esta estafa no siga ocurriendo y se nos devuelva el dinero".

Pfluger dijo que "quiero llegar a que el Banco nos dé alguna respuesta, porque esto es un problema de Visa Banco Provincia. Me tienen que decir desde qué IP salió esa compra. En el resumen de cuenta figura el número de comprobante de la compra, desde ahí se podría saber el IP y a qué destino se solicita el envío del comprador"-

"Tuvimos suerte de que pudimos evitar otras comprar en cuotas. Estaban pendientes de autorización y pudimos cancelarlas. Nos habían hecho un desastre. Aún no entiendo cómo puede ser que suceda esto. Mi marido hace 38 años que tiene esta tarjeta, como puede ser que el Banco nos haga responsable de esto", agregó.

A su vez, señaló que "cuando compramos las cubiertas no había más gente que nosotros en la agencia. Estaba el vendedor, el posnet, mi marido y yo. En ningún momento el señor las dio vuelta, no vi movimiento extraño ni nada".

También aseguró que agotará todas las instancias para que se le devuelva el dinero.

"No sé si con 175 mil pesos seré más rica o más pobre, no me importa, lo que no quiero es que esto siga sucediendo. Voy a hablar con la senadora Nidia Moirano y también con un familiar que trabaja en el Banco Provincia en Buenos Aires. Quiero saber qué compraron, dónde lo entregaron, quién lo entregó, quiero saber todo", señaló.

Por último, aseguró que "un empleado me decía que el Banco Provincia cuenta con un sistema muy flojito en medidas de seguridad contra los ciberdelitos. En compras grandes, algunos bancos te llaman para confirmar la compra y corroborar, pero acá no es así".