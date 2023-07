La imagen de "San Pedro" ya está en la "Catedral" de Bahía

Después de 25 años apareció la imagen de "San Pedro" y la Catedral de Bahía sigue gozando de las mejores estampas.

En una final inolvidable, el puntano Pedro Sánchez venció en una final épica al enorme Nicolás Pretto por 15 a 13 y se adjudicó el especial Individual de Bochas que organizó el club La Armonía en homenaje a "Juan José Rosso".

"Pedrito" o "San Pedro", como lo quieran llamar, lleva seis meses radicado en nuestra ciudad. Es oriundo de Villa Mercedes y juega para Barrio Hospital. Tiene un talento inigualable, que lo ayuda a sobresalir en lo que le gusta.

"Van a tener que gastar varios tarros de pintura...", dijo Pedro, haciendo sonreír a los presentes en el estadio de bochas velezano, que cumplió 50 años de vida.

En fin de semana de locos, con los mejores exponente de las bochas nacionales, Pedro sacó a relucir todo su talento para ganar uno de los torneos más prestigiosos del país.

Su juego fue de menor a mayor, como en la final, donde perdía 13-7 y mostró una reacción digna de los grandes, para vencer a un campeón con todas las letras, porque el cordobés Pretto lleva consigo un palmarés digno de elogios: un verdadero campeón mundial que se da el lujo de jugar seis meses en Argentina y otros seis en Italia.

"Le gané a un grande de verdad, no lo puedo creer. El esfuerzo fue enorme, estaba agotado, pero no le podía fallar a la gente que me apoyó", dijo Pedro, visiblemente emocionado.

"Y es para mi mamá; la quiero mucho", soltó con la sonrisa que lo caracteriza.

Párrafo aparte para los organizadores del torneo, quienes se propusieron revivir lo sucedido en 1998, cuando Aldo López dejó su sello como el último exponente de figuras rutilantes en la época de oro.

Ahora es el turno de Pedro, que a los 30 años cumplió su sueño de ganar en Bahía. Pero no sólo eso, lo hizo ante los mejores del país, con una tranquilidad pasmosa y una cara de bonachón que derrocha empatía.

"Cada vez que entre a este estadio voy a levantar la cabeza para ver mi figura; espero que me pinten lindo (risas)", finalizó.

En la foto, junto a Pedro Sánchez y Nicolás Pretto aparecen Roberto Sepúlveda, Alfredo Bevilacqua, Ermelinda "Soraya" Pereyra, Juan Carlos Gómez, Fernando Servera, "Pachi" Bocca, Adrián García, y Rodrigo Konrad.

El tercer puesto fue para Facundo Capdevilla y el cuarto lugar para Guillermo Montemerlo.