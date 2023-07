El mes pasado, la Academia de la Grabación anunció una serie de cambios en los premios Grammy para reflejar mejor la evolución de la industria musical.

De esas directrices recién instituidas, los protocolos que implican avances tecnológicos en el aprendizaje automático provocaron titulares: “Sólo los creadores humanos” podrían ganar el máximo galardón de la industria musical en una decisión dirigida al uso de la inteligencia artificial en la música popular. “Una obra que no contenga autoría humana no es elegible en ninguna categoría”, rezan en parte las normas.

Harvey Mason jr, director ejecutivo y presidente de la Academia de la Grabación, afirmó que, a medida que la industria musical se vaya adaptando a esta nueva tecnología, también lo harán los premios Grammy.

“Esto es lo más fácil: la IA, o la música que contenga elementos creados por la IA, es absolutamente elegible para participar y ser considerada para una nominación a los Grammy. Y punto”, dijo Mason a The Associated Press. “Lo que no va a suceder es que no vamos a dar un Grammy o una nominación al Grammy a la parte de IA”.

Si una IA o un programa de modelado de voz interpreta la voz principal de una canción, el tema sería elegible en la categoría de composición, por ejemplo, pero no en la de interpretación, porque “lo que se está interpretando no es creación humana”, explicó.

“Por el contrario, si una canción la canta un ser humano en el estudio y él se encarga de la interpretación, pero la IA escribe la letra o el tema, la canción no puede entrar en las categorías de composición o composición de canciones”.

“Siempre que el humano contribuya en una cantidad superior a la mínima, lo que para nosotros significa una forma significativa, siempre se le tendrá en cuenta para una nominación o una victoria”, continuó.

“No queremos que la tecnología sustituya a la creatividad humana. Queremos asegurarnos de que la tecnología mejora, embellece o añade algo a la creatividad humana. Por eso adoptamos esta postura en este ciclo de premios”.

La Academia de la Grabación lleva tiempo planteándose establecer normas relacionadas con la IA a raíz de la popularidad de nuevas canciones creadas con tecnología de IA: “Emin-AI-em” de David Guetta, las composiciones de IA del usuario de TikTok @ghostwriter977, el software de IA de modelado de voz de Grimes.

Para establecer sus directrices sobre IA, la Academia de la Grabación llevó a cabo una amplia investigación, que incluyó la celebración de cumbres tecnológicas.

“Me he reunido con la oficina de derechos de autor. Hemos hablado del futuro y de cómo será a nivel federal y legislativo”, explica Mason, que añade que las conversaciones sobre IA “han llegado a su punto álgido en los últimos seis meses”.

Los nuevos protocolos de IA de los Grammy se anunciaron tres días después de que Paul McCartney compartiera que “el último disco de los Beatles” se había compuesto utilizando inteligencia artificial para extraer la voz de John Lennon de una vieja maqueta.

Sin conocer el alcance de la tecnología, Mason no pudo confirmar ni desmentir si la canción podría optar a una nominación a los Grammy.

“Veremos en qué queda”, dijo. “Pero me imagino, por las primeras descripciones que he oído, que habría componentes de la creación que serían absolutamente elegibles”.

Es imposible predecir lo que se presentará. Pero como afirma Mason, “la gente está utilizando la tecnología. Me imagino que va a estar involucrada en muchos discos y muchas canciones este año, así que veremos si algunas de ellas son nominadas o no, pero estoy seguro de que habrá algunas que se presentarán”.

Los Premios Grammy 2024 volverán el domingo 4 de febrero de 2024, y serán emitidos en directo por la CBS y en livestreaming por Paramount+. (Infobae)