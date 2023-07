River, ante la chance de festejar sin jugar: qué necesita en Córdoba

River tiene la chance de salir campeón esta noche y sin jugar: después del 0-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la fecha 24 de la Liga Profesional, el equipo conducido por Martín Demichelis podría coronarse este lunes dependiendo de qué suceda con Talleres en Córdoba.

A pesar de la igualdad ante el Ciclón, River podría gritar campeón en esta jornada. Para eso, necesita que la T pierda contra Unión hoy, cuando se midan desde las 21.30. En caso de que los cordobeses empaten o ganen frente al Tatengue, la definición se dilatará al menos para la fecha 25, en la que el Millonario recibirá a Estudiantes de La Plata en el Monumental.

Por otra parte, si River quiere levantar el ansiado trofeo local sin depender de nadie, solamente tendrá que ganar un partido más. De esta forma, su único competidor no llegaría a alcanzarlo. Hay que recordar que el elenco de Rubén Darío Insúa quedó eliminado matemáticamente de la lucha por el campeonato con el 0 a 0 mencionado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Cómo está la tabla de posiciones de la Liga Profesional:

1- River: 54 puntos

2- Talleres: 44

3- San Lorenzo 42

4- Lanús: 40

5- Defensa y Justicia: 39

Qué le queda a River en la recta final de la Liga Profesional

Fecha 25: local vs. Estudiantes

Fecha 26: visitante vs. Rosario Central

Fecha 27: local vs. Racing