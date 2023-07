Grooming: piden que la crítica a una ONG no incida en la lucha

Críticas a la conducción de la ONG Grooming Argentina (GA), por presuntas irregularidades con fondos y supuesto maltrato a voluntarios, obligan a hacer foco en la “reputación” de las organizaciones, en especial aquellas que tratan problemáticas sensibles como el ciberacoso contra niños y adolescentes.

La controversia surgió a raíz de publicaciones en Twitter de una excolaboradora de la mencionada Organización No Gubernamental, quien denunció el supuesto incumplimiento de pago a ella y otros profesionales de la institución que elaboraron y brindaron una diplomatura.

La capacitación se realizó en el marco de un convenio entre GA y el Ministerio de Justicia de la Nación, que abonó un monto al parecer elevado por el desarrollo de la actividad, según indicó la psicóloga Victoria Dobratinich con su usuario “Psicky” en la red social.

La autora del tuit resaltó además que los referentes de la entidad aseguran “trabajar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero no es más que un espacio de marketing y enriquecimiento de un narcisista con delirios de mesías”, en evidente referencia al abogado Hernán Navarro, presidente de GA, especializada en la prevención, concientización y erradicación de este ilícito en nuestro país.

A criterio del bahiense Sebastián Bortnik, especialista en Tecnología y Seguridad Informática, la lucha contra este delito es “tan noble” que requiere el compromiso de sus responsables para intentar evitar estas situaciones.

“En este caso puntual, lo que leí públicamente coincide con información que durante muchos años compartieron conmigo en privado y que al menos otras tres personas me siguieron compartiendo después de que retuiteé (el posteo de Dobratinich). Hace 10 años que vengo escuchando esto”, dijo Bortnik.

Sebastián Bortnik

“Independientemente de la opinión de esta chica, hay un patrón claro y repetido en muchas personas que pasaron por esa ONG al expresar que es una organización unipersonal, con tendencia a concentrar todo en una única persona”, agregó.

“Es tan importante que se difunda cuando hay una organización que está haciendo algo mal, valiéndose de una causa tan noble como la lucha contra el grooming, como no adherir a la cultura de la cancelación”, continuó uno de los fundadores de Argentina Cibersegura.

Rol clave

El entrevistado destacó el rol fundamental de los voluntarios en estas agrupaciones, que en general “dependen” de ellos.

“En mi experiencia de 9 años en Argentina Cibersegura y 8 como su presidente, aprendí que el cuidado y el respeto a los voluntarios deben ser pilares. Es positivo que se hable de esto porque hay un montón de gente que hace cosas buenas contra el grooming, por eso debe recibir buen trato y el dinero que le corresponda”, opinó el divulgador acerca de noticias falsas.

“Cuando la actividad lucrativa que se desarrolla tiene un fin social, es muy importante asegurarse de que uno está agregando valor y le está haciendo un bien a la sociedad. Varias veces interactué con actores que se vincularon con Grooming Argentina y no detectaron el valor concreto en una determinada actividad”, acotó.

“Siempre hay que ocuparse para lograr eso, pero más aun cuando de por medio hay dinero proveniente del Estado, es decir de los ciudadanos. Soy consciente de que una cosa son los convenios que se firman y otra diferente es el valor que se agrega a la sociedad.

“Digo esto con mucho respeto y no suelo hablar mal de las personas, pero la causa grooming está por encima de la incomodidad que me genera tener esta conversación”, completó Bortkin, autor del libro Crianza digital.

La fuente consultada ignora si los detractores de la ONG bajo sospecha denunciaron los presumibles hechos de manera formal y si presentaron pruebas en la Justicia.

“Desconozco si esto es judicializable. No sé si es motivo de denuncia que 'una organización esté dirigida por un narcisista' (en referencia a los dichos de Dobratinich), o que se aprovechen del grooming para firmar convenios y después no se vea el valor (de las actividades)”, analizó.

Si bien planteó que se trata de un problema estructural del Estado, consideró positivo denunciar que hay una organización que, al parecer, “está usando una causa noble como el grooming para hacer algo que no es tan noble como favorecer a una persona".

Victoria Dobratinich

"De cualquier manera, no hace falta una denuncia penal para legitimar un reclamo, sobre todo cuando lo que se denuncia, a priori, no sería un delito”, sostuvo el especialista.

“Si estás en el tercer sector (entidades privadas sin fines de lucro), ves esto constantemente y me hago cargo porque a mí también me contrató el Estado, tanto cuando estuve en Argentina Cibersegura como ahora de forma particular. Grooming Argentina no es la primera ni la última organización en la que suceda esto; está lleno de estos casos”, finalizó.

Deudas y maltrato

Denuncia. La licenciada en Psicología Victoria Dobratinich aseguró que Grooming Argentina le debe 12.000 pesos en concepto del dictado de la diplomatura en cuestión, y que la deuda con otros voluntarios es mucho mayor. También mencionó “viáticos” impagos.

Traidores. “Cuando alguien se iba, pasaba a la lista de 'traidores' que usaron a GA para conseguir trabajo. Pero adentro, los doctores en todología amigos del jefe, te trataban para atrás, te frenaban todos los proyectos y, si la ONG no crecía, era culpa del voluntario”, tuiteó la psicóloga.

Mentiras. “Así como disfrazan el objetivo, también mienten en todo lo demás. Desde la cantidad de voluntarios, (porque) dicen que son más de 800 pero no hay más de 30 en cada equipo, hasta en la presencia; no hay un equipo en todas las provincias y cada vez hay menos. Y no hablemos del destino de los fondos”.

Cansada. “Cuento esto porque me cansé de ver el eslogan de ‘no todo el mundo es quien dice ser’ para alertar de los peligros en línea, cuando los primeros en falsear son quienes conducen ese lugar, y también para cuidarme y cuidar a quienes siguen ahí porque realmente creen en la causa y les importan las infancias”.

Personalismo. “A modo de conclusión les digo que nunca el personalismo puede ser más grande que la causa, y menos cuando se trata de las infancias. No confíen en organizaciones que trabajan por los niños, niñas y adolescentes, pero sólo venden la cara de un chabón”, reflexionó la profesional.