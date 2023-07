“Lo de Huracán es merecido, pero la campaña de La Armonía fue bestial”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Cada abrazo significaba varias lágrimas derramadas. Federico Gómez Peña, el DT de Huracán, no quería ni pretendía ocultar su emoción, en medio de los festejos del Globo tras vencer en los penales (3-1) a La Armonía, y de esa forma asegurarse el Apertura de la Liga del Sur en Primera división.

“El grupo me emociona, por todo lo que dio, por el compromiso que tuvo y porque entendió que como equipo había sido el mejor del semestre. Era muy injusto quedarnos sin nada”, señaló “Peco” entre el llanto y las ganas de hacer viral su felicidad por el logro conseguido.

“Más allá de los méritos que hicimos, la campaña de La Armonía fue una bestialidad; si ellos se quedaban con el torneo iba a estar bien también”, reconoció el orientador puntaltense.

--En el segundo tiempo los complicó, incluso hubo un cabezazo de Linares que dio en el travesaño.

--Nosotros hicimos una etapa inicial bastante buena, pero en el segundo el rival se nos vino encima; el ingreso del Chori (David Vega) nos complicó, nos quedamos sin asociaciones y abuzamos mucho del bochazo largo y sin sentido. La diferencia la hacemos jugando, y en esa etapa no pudimos jugar porque el adversario no nos dejó.

--Te vi tranquilo en los penales.

--Me había tranquilizado el hecho de que todos querían ejecutar el quinto penal, el de una posible definición. Eso me dio fe, me calmó la ansiedad, y pasamos aún errando dos disparos (el de Lucas Der lo atajó Nacho Torres y el de Jeva pegó en un poste y salió).

--Sí, fue clave el “animal” del arco, ¡lo que atajó Nahuel Durán!

--Dos “animales”, porque Ezequiel (Alonso), que se comió 12 fechas de suspensión, no faltó un solo día a entrenar y siempre estuvo apoyando a Nahuel desde la experiencia. Ezequiel es sinónimo de Huracán, y necesitamos mucho de ese empuje que es el sentido de pertenencia para entender como se vive la pasión del fútbol en el bulevar.

“Muchos jugadores e integrantes del cuerpo técnico no somos del club, pero el compromiso es gigante hacia una institución que nos da todo y no nos hace faltar nada”.

--El bulevar “está en orden”.

--Siempre está en orden, jamás los hinchas nos hicieron pasar un mal momento. En las malas alentaron y acompañaron, lograron conectar con el equipo, creyeron en nuestro laburo, y por eso también son estas lágrimas. Marcelo (Osores, máximo referente del SUPA), en los peores momentos, me sostuvo y me pidió que trabaje con normalidad, y eso no tiene precio, por eso le agradezco a él, a todos los dirigentes y a los jugadores por el esfuerzo que hicieron.

La felicidad del capitán

“Sabía que este era un club importante, de gente sufrida, con muchos seguidores que no tienen nada para comer y que su única alegría es ver ganar a Huracán. Por todos ellos me emociono, porque sin tener un peso en el bolsillo estuvieron igual en El Fortín, alantando y llorando por su amado club”, cerró Fede antes de dedicarle el logro a su mamá que está en el cielo, a su señora (Sandra Oliveros), sus hijos (Sarina y Genaro) y a todos los “cangrejos” que siempre confiaron en el proyecto.