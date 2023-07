Pese a la crisis, las cooperativas siguen creciendo y van por más

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Mañana, las cooperativas de todo el mundo celebrarán el Día Internacional de las Cooperativas 2023.

A nivel mundial y en muchos sectores diferentes de la economía, las cooperativas han demostrado ser más resistentes a las crisis que el promedio.

Fomentan la participación económica, luchan contra la degradación ambiental y el cambio climático, generan buenos empleos, contribuyen a la seguridad alimentaria, mantienen el capital financiero dentro de las comunidades locales, construyen cadenas de valor éticas y, al mejorar las condiciones materiales y la seguridad de las personas, contribuyen a una situación tan positiva como la paz.

Las cooperativas genuinas son empresas sostenibles de propiedad de sus asociados y gestionadas por ellos. Se cimentan en valores que fomentan la cooperación, el empoderamiento y la solidaridad.

En esta ocasión, la celebración será bajo el lema “Cooperativas, aliadas para un desarrollo sostenible”.

“A mitad de camino de la Agenda 2030, es necesario profundizar los esfuerzos, y ello solo puede hacerse con más cooperación. Las empresas, responsables de la organización de la producción y la distribución de bienes y servicios, deben estar centradas en las personas y en el ambiente. Las cooperativas tienen un modelo para hacerlo, y lo están demostrando desde hace casi 200 años”, afirmó el Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, el argentino Ariel Guarco.

Precisamente, en estos momentos de crisis políticas y hasta institucionales, la vigencia del cooperativismo en nuestro país cobra enorme valor e importancia.

Y en ese marco, la Cooperativa Obrera, que nació en nuestra ciudad en 1920, es el mejor ejemplo posible.

“Las cooperativas son empresas de personas, no de capital, cuyo objetivo es prestar un servicio que va más allá de lo puramente económico, sino que también brinda actividades sociales y culturales muy importantes para el desarrollo de las comunidades”, señaló Mariano Glas, gerente de supermercados de esta empresa de la Economía Social que ya tiene presencia en 7 provincias de Argentina.

“Las cooperativas no son solamente una empresa de supermercados, una empresa de seguros, una empresa de servicios financieros, una empresa de construcción o de lo que sea, sino que van mucho más allá en lo social. Y El lema de este año, el de desarrollo sostenible, va en línea con los trabajos que venimos haciendo desde hace varios años, cuando las Naciones Unidas desarrolló los 17 objetivos de desarrollo sostenible para el 2030”.

La Cooperativa Obrera es la principal cooperativa de consumidores de todo el país. Cuenta con cerca de 2,5 millones de asociados, es la segunda cooperativa de consumo de Latinoamérica y es una de las principales a nivel internacional.

“Ha sido pionera en muchísimos aspectos”, contó Glas.

Y a modo de ejemplo, citó que cuenta con un Laboratorio de Control de Calidad desde 1988; que desde 1974, cuando no se hablaba de redes sociales o vinculaciones comunicativas, edita la revista Familia Cooperativa para mantener informado al consumidor y que 1997 formó el Círculo de Consumidores, que es la manera más eficaz para acercarse y escuchar las propuestas de los propios consumidores y así mejorar o iniciar actividades nuevas.

“Fue la primera cadena de supermercado del país en lanzar alimentos funcionales, en desarrollar el primer pan enriquecido con Omega 3, 6, 9 y ahora con fitosteroles, y llega al mismo precio, por lo que hoy ese pan no sólo cumple la función de alimentación, sino también de nutrición importante”.

Simultáneamente desarrolla toda una línea de productos propia, que son más de 1.200 referencias funcionales, para garantizar que todas las familias tengan accesibilidad a productos de calidad a un buen precio.

“El primero de mayo de 1922 se hizo la primera horneada de pan. Cuando salió esa primera producción, el kilo de pan en Bahía Blanca costaba 46 centavos. La cooperativa lo vendió a 23 centavos y a partir de ahí marcó una línea de trabajo que nos diferenció a lo largo de estos más de 100 años de vida, en la que buscamos ayudar a la economía familiar, porque se trata de una cooperativa de consumidores”.

Precisamente, las cooperativas son agrupaciones de personas que se unen voluntariamente. Así nació la Cooperativa Obrera en 1920, cuando 173 vecinos se juntaron para trabajar en conjunto en la producción de pan.

“La cooperativa surge en medio de una crisis económica. El precio del pan por ese entonces había aumentado mucho y era muy caro, entonces se juntaron un grupo de obreros, trabajadores ferroviarios, y discutieron sobre cómo organizarse para poder bajar el precio de un alimento esencial. De esta manera formaron una cooperativa que nació como Cooperativa Obrera, Molinera, Panadera y anexos. Nació para hacer pan y la primera discusión que se tuvo era si se alquilaba una panadería o se juntaba plata para construir una. Terminó ganando la postura de hacer el esfuerzo y los socios pusieron plata de su bolsillo, hicieron campañas para conseguir fondos y terminaron comprando un terreno en el que levantaron una panificadora”.

Y añadió: “Por eso decimos que el cooperativismo abre puertas y fomenta producciones que en forma individual no podrían encararse o desarrollarse. Creemos que ese es el camino a seguir”.

--Es muy interesante analizar cómo, a lo largo de la historia, distintos modelos, tanto políticos como económicos, ingresaron en crisis, mientras que el cooperativismo se fortaleció con el paso del tiempo.

--Ante la crisis global por la pandemia de Covid, el modelo cooperativo demostró ser uno de los mejores modelos a implementar para un desarrollo sostenible de las comunidades. En esos momentos de cierres masivos, las cooperativas respondieron adecuadamente con la mirada puesta en las personas, sin pensar en la rentabilidad a corto plazo.

En Argentina está muy arraigado el sistema cooperativo. Se han desarrollado muchísimas cooperativas de consumo, de servicios públicos y de muchísimos rubros.

“El cooperativismo lo que intenta es prestar servicios para generar más actividad y transformar un círculo virtuoso, en lo que la rentabilidad no es el principal objetivo. Pese a la crisis, las cooperativas siguen invirtiendo mirando hacia el futuro. Obviamente que se requiere un equilibrio entre el servicio que se presta y los ingresos que se reciben para tener sostenibilidad en el tiempo”.

Actualmente, la Cooperativa Obrera desarrolla un ciclo de expansión muy importante.

“La Cooperativa no desembarca en una localidad para montar un supermercado, sino para transformar a ese lugar. La Cooperativa Obrera nació en Bahía Blanca en 1920, pero ya es del país entero, porque tiene presencia en 72 localidades distribuidas en 7 provincias, con 146 sucursales físicas. A su vez, posee dos portales de comercio electrónico, que son La Coope en Casa para las compras del almacén, y Coope Hogar para electrónica y artículos de hogar, tres centros de distribución propia (Bahía Blanca, Cipolletti y Comodoro Rivadavia), un operador logístico en Buenos Aires, un frigorífico, un centro de distribución y fraccionamiento de fiambres y lácteos de los más modernas del país, una planta panificadora que abastece con productos industrializados a toda la cadena y con algunos productos frescos a la zona de Bahía Blanca y la región, un centro de desarrollo informático y de software y una tarjeta asociada que es la Coopeplus que en la región es el plástico de referencia”.

De ese modo, la Cooperativa genera de manera directa más de 7.000 empleos. Y si uno presta atención, no está en las principales ciudades del país, donde quizás sea más rentable.

“De las 72 localidades que la Coope está presente, 16 tienen una población superior a los 50 mil habitantes, 12 están en localidades entre 25 y 50 mil, 19 entre 10 y 25 mil y 25 tienen menos de 10 mil habitantes. Se opta por desembarcar en lugares que se precisa este sistema cooperativo porque no cuenta con otras opciones, ya que no son apetecibles para las grandes cadenas. Y allí no sólo somos reguladores de precios, sino que se desarrollan todo tipo de actividades sociales y culturales muy importantes”.

La Cooperativa es una empresa de consumidores, por lo cual la visión siempre está enfocada en el consumidor.

“El objetivo es prestar un servicio y no obtener una ganancia. En todo caso si la Cooperativa tiene excedentes se distribuyen entre los asociados como retorno al consumo al final del ejercicio”.

En ese sentido, el 28 de febrero pasado, tras el cierre del ejercicio, se determinó que la Cooperativa distribuya entre 2.412.477 asociados, 2.538.448.519 pesos en concepto de retornos e intereses de capital.

“Por eso a nosotros nos interesa mucho llegar con los mejores precios y las mejores propuestas. Una de las cosas que enorgullece a la Cooperativa Obrera es el compromiso de sus dirigentes a lo largo de la historia, porque siempre se mantuvo la misma línea de trabajo y los ideales. Hay una línea de conducta inalterable pese a todos los vaivenes que sufrió el país en estos últimos 100 años”.

“Los fundadores de la cooperativa no decían que iba a ser el precio más bajo, decían que iba a ser un precio tal que permitiera pagar los costos de operación y llegar con el mejor precio posible al consumidor, que en este caso era el propio dueño de la cooperativa. Y es así. Con la eficiencia de la gestión se logran los mejores precios posibles, los más convenientes de la relación entre el precio del producto y la prestación del servicio que se hace con una determinada calidad”.