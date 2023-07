En el 2012 la familia compuesta por Benjamín Vicuña y Carolina Pampita Ardohain tuvo que transitar una tragedia muy difícil cuando en septiembre de ese año falleció su hija mayor, Blanca. La niña de apenas seis años contrajo una neumonía durante unas vacaciones en México, fue trasladada a Chile pero no logró recuperarse.

Desde ese momento, la pareja de actores sorteó como pudo el duelo de su hija y al poco tiempo, decidieron separarse en medio de un escándalo en el que se involucró a Eugenia China Suárez como la tercera en discordia entre ellos. Si bien en un comienzo tanto Vicuña como la China negaron la relación, con el tiempo blanquearon su amor, producto del cual nacieron los dos hijos que tienen en común, Magnolia y Amancio.

En tanto, a Pampita le costó un poco más superar la fractura de su pareja, aunque más adelante conoció a quien hoy es su esposo, Roberto García Moritán y tuvieron a la pequeña Ana, quien ahora tiene dos años y unos meses. Después del cimbronazo que vivieron todos, las familias pudieron ensamblarse, tanto que al día de hoy Carolina y Eugenia no dudan en hablarse cada vez que lo necesitan por cuestiones referidas a los chicos y a la dinámica cotidiana, pese que a la actriz y cantante se encuentra separada de Benjamín.

En ese contexto, según relatan Benjamín y Pampita, a los chicos les hablan con frecuencia de Blanca, para que la tengan presente como a su hermana mayor y para que asimilen la dolorosa pérdida con la mayor naturalidad posible. Hace unos días, el chileno compartió una entrevista que le realizaron junto a sus pequeños hijos, Magnolia y Amancio y se pudo ver cuando en un momento dado se conmovió casi hasta las lágrimas.

Lo que ocurrió fue que Magnolia le preguntó directamente, casi de la nada: “¿No que Blanca es parecida a mí, papá?”. El actor se quedó perplejo y le respondió que sí. “Blanca es igual a tí”, le dijo mirando al entrevistador con un gesto en su rostro que demostraba la emoción que sentía.

En esta oportunidad, en una entrevista radial con Catalina Dlugi, para Agarrate Catalina, por La Once Diez/Radio de la Ciudad, el actor comentó lo que sintió en aquel momento cuando su hija le preguntó por Blanca. “Apareció Magnolia y de la nada preguntó esto. Y pasa que por supuesto que como persona adulta entiendo que no hay persona reemplazable, ni mucho menos yo le voy a generar una presión a mi hija, pero sí hay una curiosidad en todos mis hijos y le pasa a Magnolia que me pregunta mucho por Blanca: ‘¿Qué le pasó?’, ‘¿dónde está?’ y ‘¿por qué?’. Y una y otra vez... Yo he tratado con mis herramientas y las que me dieron en su momento los psicólogos de tratar de contestar lo mejor por su seguridad. Pero en esa nota quedó registrado algo que me emocionó”, destacó.

Más adelante, continuó: “Hay un tema de naturalizar ciertas cosas que son parte de un duelo. Hoy con mis hijos hablamos de Blanca prácticamente como si estuviera con nosotros, hablamos con una sonrisa en la mesa de como ella le echaba ketchup a las papas. Hablamos con amor, con dulzura”, reveló el actor que este año publicó el libro Blanca, la niña que quería volar, inspirado en su hija.

“Yo lo voy a seguir haciendo, porque me parece que recordar hace que las personas no se vayan, recordar con cariño, con amor y no con angustia. Después de 10 años ya estoy en una etapa en la que puedo recordar desde ese lugar y Magnolia lo vive así, con dulzura y no con nostalgia”, expresó el actor que está nominado a los premios Martin Fierro por su trabajo en El primero de nosotros. (Infobae)