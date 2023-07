Se viene la segunda parte de la nueva expansión de Pokémon Violeta y Pokémon Escarlata

Por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Siempre que Pokémon anuncia agua podemos ver las aguas de internet dividirse entre dos posturas sumamente claras, donde por un lado nos encontramos con los fanáticos a capa y espada de la franquicia y por otro, quienes post primera generación se desentendieron completamente de una de las franquicias más grandes del mundo.

The Hidden Treasure Of Area Zero al igual que su contraparte de Espada y Escudo llega en dos partes. En este siguiente episodio, tenemos que irnos de intercambio a la Academia Arándano. La mayor parte de esta academia tan especial, cuyo plan de estudios se centra en los combates Pokémon, se encuentra debajo del océano.

Estos DLC no solo sirven para agregar a centenares de Pokémon que habían quedado afuera luego del lanzamiento de las nuevas ediciones de la franquicia, sino que además permite al jugador seguir con varias misiones que expanden la historia principal.

Como siempre el fuerte principal de estos juegos llega cuando terminamos la historia principal y llegamos al famoso post game. La parte competitiva trae consigo una lavada de cara gracias a los nuevos Pokémon que se suman al roster, por lo que las siguientes temporadas tendremos nuevos equipos haciendo top en los torneos.