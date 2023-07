Las imágenes de la importante convocatoria para que no se pierdan más días de clases

Con la presencia de padres, alumnos y algunos docentes se desarrolló esta mañana una nueva movilización contra los paros en las escuelas de Bahía Blanca.

Florencia, una de las madres autoconvocadas y que creó un grupo para limpiar la escuela de su hijo, sostuvo que "este año nosotros limpiamos con algunos padres la Escuela 39 y muchas veces me tocó limpiarla sola, por eso agradecemos al equipo que todos hacíamos algo y al mini grupo de limpieza, del mque se sumaron todas las escuelas".

Y anticipó que el próximo martes serán recibidos por el Director Provincial de Consejos Escolares y Consejos Institucional, Alejandro Perrone: "Necesitamos que se resuelva esto que está pasando. Me contestaron y el martes se van a reunirse con nosotros", dijo.

"Quiero agradecerle a todos por estar acá, porque esto es todo por los derechos de los nenes. Un nene en la escuela es un nene menos en la calle, no están corriendo peligro y algunos también tienen la posibilidad de desayunar", cerró.

En tanto, Guillermo Sierra, el padre que se hizo viral en todo el país con su reclamo, pidió "que el primer paso sean los chicos dentro de las escuelas, después acompañamos a todos, por eso le pedimos al sindicato el compromiso nacional 10 días de escuelas, sin paros, como debe ser. No podemos perder un día más".

"Estoy muy contento con esta convocatoria. Me emocionó ver tanta gente grande apoyando. Acá no hay plata, es un interés de toda la comunidad, la gente tiene miedo de quedar enganchada políticamente con alguien. Creo en la política, pero no en los políticos y ellos tienen que estar legislando, no tienen nada que hacer en una marcha. Espero que a partir de esto puedan hacerlo algo, si bien lo tendrían que haber hecho antes", agregó.

A su vez, un exempleado estatal y sindicalista de ATE señaló que "Nosotros cuando hacíamos los paros, los haciamos puramente por los trabajadores, nunca nos imaginamos que íbamos a estar cercenando la educación de nuestros hijos".

Finalmente, Verónica, una madre de la Técnica 2 pidió que "los directores de las escuelas aprovechen esta oportunidad para pensar en los chicos y a los docentes que se animen a escucharnos y también a dar su opinión".