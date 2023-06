Claudio Zuchovicki: "Nadie se hace millonario en poco tiempo"

Francisco Rinaldi frinaldi@lanueva.com Licenciado en Economía por la UNS y periodista económico con 16 años de trayectoria en La Nueva. A la largo de su recorrido profesional, se ha especializado en el seguimiento de los grandes problemas de la economía argentina y sus posibles implicancias para la bahiense, con una mirada local.

Si hay algo que distingue a Claudio Zuchovicki frente al resto de sus colegas es su vocación por ayudar a los pequeños inversores. Y en esa tesitura, en tiempos donde abundan gurúes que prometen riquezas ilimitadas con esfuerzos y tiempo mínimo, no duda ni en segundo en afirmar que se trata de un imposible.

Dueño de una vasta experiencia como asesor e inversor en los mercados financieros (es socio fundador de Silver Cloud Advisors, una reconocida empresa de consultoría financiera para empresas y particulares con sede en la Capital) y columnista de La Nación, entre otros medios porteños.

De paso ayer por la ciudad, disertó en el Auditorio Cultural de la Biblioteca Rivadavia, invitado por la Fundación OSDE. Unos minutos antes de su disertación, conversó con La Nueva. Los tramos salientes, a continuación.

--No son momentos fáciles para nuestro país. Pensando en el futuro ¿comprás hoy Argentina?

--Sin dudas. Somos un país sin guerras, sin conflictos étnicos, con una geografía increíble, con gente super preparada..¡cómo no voy a comprar! El tema es deben ajustarse muchas cuestiones, pero mi carrera en los mercados financieros me llevo a aprender que con el tiempo, todas las variables correlacionan hacia la media, ¿qué quiere decir esto? Que con el tiempo, todo lo que vale se acomoda. Y Argentina vale mucho.

--¿Y que hace falta?

--Sentido común. Pero más allá de las medidas puntuales, es claro que nuestro país está muy barato, y eso es muy fácil verlo en las noticias, cuando nos sorprendemos de la cantidad de extranjeros que vienen a comprar dentífrico. Y pienso, si tuviésemos que hacer a Argentina de cero, ¿cuánto nos costaría? Esta Biblioteca hermosa en la que estamos, todo el Puerto de Ingeniero White ¿cuál sería el precio total hoy de hacer todo esto de cero? ¡Impagable!

Por eso, yo creo que Argentina se asemeja a una empresa que tiene un balance con un activo (N de R: contablemente, los recursos totales de una firma) gigante, pero que vale muy poco. Es tiempo de que hagamos lo que hay que hacer, antes que venga y nos compre otro país.

--Pululan por los medios personajes que prometen a la gente convertirse en millonarios en poco tiempo ¿qué le recomienda a los lectores frente a estas situaciones?

--Pido disculpas por ser autoreferencial. Yo invierto hace muchos años en los mercados financieros. Sin embargo, fíjese que hoy me vine desde Buenos Aires a Bahía a dar una conferencia. Y no los quiero ofender, pero más allá de que me encanta mi trabajo, si vengo, es porque necesito hacerlo, porque de lo contrario, seguramente vendría igual, ¡pero de vacaciones!

“Nadie se hace millonario en poco tiempo. Hace falta experiencia, porque uno puede tener un grado académico, lo que está muy bien, porque ayuda muchísimo en la vida, pero la experiencia de trabajo aporta mucho más, porque yo estoy seguro que vos aprendiste más ejerciendo tu oficio en la práctica de entrevistar gente que en la universidad”.

--Entonces, ¿cuál es el consejo?

--No comprar espejitos de colores, capacitarse, empezar a practicar como invertir, a través de simuladores por ejemplo. Y estar dispuesto a estar doce horas por día frente a una pantalla. No hay atajos ni caminos mágicos. Todo es por esfuerzo y aprendizaje.