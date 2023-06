Anibal Fernández: "Creen que pueden seguir decidiendo con su dedo al candidato"

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, hizo referencia hoy a las versiones que indican que si Daniel Scioli sigue adelante en su candidatura, el cristinismo y el massismo crearán una alianza aparte. “Eso es más una amenaza que una posibilidad cierta”, afirmó el funcionario.

Fernández –quien ya dijo que en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del Frente de Todos debería haber al menos dos precandidatos fuertes y representativos– prefirió descartar la versión de una alianza entre quienes apoyan a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y al ministro de Economía, Sergio Massa, posible precandidato a la presidencia.

"Eso es más una amenaza que una posibilidad cierta, sobre todo porque hay riesgos de perder la provincia de Buenos Aires. No sé dónde está la gracia. En todo caso hay que sentarse y buscar la alternativa, hay que proponérselo", dijo en declaraciones a Radio 10 y afirmó que apoya la candidatura de Scioli.

“O se tira la moneda o se hace lo que corresponde, que es una elección para que los votantes decidan quiénes son los candidatos. La ley de las PASO se publicó el 14 de diciembre del 2009, ¿alguien puede creer que al genio que fue Néstor Kirchner se le pudo escapar algo al pensar en esta estrategia?”, agregó.

Luego, le preguntaron si cree que ir a las PASO produciría problemas económicos y respondió: "¿Por qué? Hagamos una cosa, pregúntenle a Scioli si él está dispuesto a ser candidato de una lista con todos juntos. Yo creo que estaría de acuerdo, pero me da la sensación de que no es lo mismo que quieren ellos. Ellos creen que pueden seguir decidiendo con su dedo quién tiene que ser el candidato a presidente".

En cuanto a los gobernadores, indicó que sería bueno que exijan una lista de unidad. "Si nos buscan un poquito, estamos de acuerdo en que haya una lista de unidad. Ahora, se empieza a complicar cuando decimos quién tiene que ir al frente de esa lista; para nosotros tiene que ser Scioli y los otros presentarán a sus propios candidatos".

En otro tramo de la entrevista, Fernández fue consultado sobre los dichos de Elisa Carrió, quien ayer apuntó que si Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Javier Milei llegaran al gobierno, llevarían adelante una represión ilegal contra la clase media y que por ello terminarán acusados de delitos de lesa humanidad. Algo semejante dijo el ministro hace unos meses, cuando advirtió que si la oposición llegaba a la Casa Rosada "habría sangre y muertos en las calles".

"No sé cuál es la visión que tiene la señora, ni por qué lo dice ahora. Algunos de los candidatos dicen que la solución es la mano militar, o que no va a haber educación pública y gratuita, que va a haber un voucher para quien quiera estudiar, no va a haber más obra pública… Todas las expresiones llevan a despidos y despidos. Los que no trabajen no se van a quedar en la casa. La represión que se haría tendría características ilegales y el dolor de cabeza sería inmenso", dijo el ministro.

Tras ello, valoró que una personalidad de la oposición "admita" lo que podría ocurrir si se da semejante crisis social y económica. (La Nación)