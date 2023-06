El Gobierno niega una ruptura del FdT y advierte que "puede haber sorpresas" en el cierre de listas

En medio de fricciones internas para que el Frente de Todos presente un candidato único, el Gobierno niega la posibilidad de que se pueda romper el Frente de Todos y advierte que "puede haber sorpresas" de cara al cierre de listas.

"No hay chances de que se rompa el Frente de Todos", subrayaron desde el entorno presidencial y consideraron que los rumores que circulan son parte de las "presiones" que se viven en todo cierre de listas.

En medio de las presiones ejercidas por un sector de la coalición gobernante para que el Frente de Todos presente un candidato único, fuentes oficiales afirmaron que "todo el mundo busca posicionarse" ante la cercanía del cierre de alianzas electorales y la definición de la estrategia electoral.

"Están todos hablando con todos, así es un cierre de lista. Los que no quieren que haya PASO están tomando acciones y hacen jugar a los gobernadores y los que quieren PASO presentan candidatos", disparó ante NA una fuente con acceso al despacho presidencial.

Respecto del comunicado que emitieron los mandatarios provinciales del peronismo, donde exigieron que haya lista de unidad y que la fórmula la integre un dirigente del interior, razonaron: "Los gobernadores no quieren problemas, quieren que esto pase rápido".

"Estoy se va a terminar resolviendo en una mesa de 3 porque va a haber PASO o no, pero se va a terminar resolviendo", argumentaron.

En tanto, consideran que "si Cristina [Kirchner] fuera candidata no existiría la discusión", pero sostienen que el problema surge ante la falta de un dirigente que exprese su deseo de ser el candidato de la unidad y que tenga una marcada ventaja en la intención de voto.

"Sergio (Massa) dice que no quiere ser candidato, ninguno se posiciona como candidato único. Entonces insisten con candidato único pero quién es", razonaron fuentes de Balcarce 50, quienes sostienen que la idea de presentar una lista de unidad se parece más a una intención de deseo que una posibilidad concreta.

Sin embargo, plantean que "hay que calmar las ansiedades" porque todavía queda un largo camino por recorrer hasta la fecha límite para presentar las listas de candidatos, fijada el próximo 24 de junio, donde "puede haber sorpresas".

Por otra parte, en la Casa Rosada ven como una oportunidad la crisis interna que atraviesa la coalición opositora: "Lo que todos vemos es que está estallado Juntos por el Cambio. Hay un 60 teóricamente en contra del oficialismo y van 3 candidatos con 20 puntos...Nosotros quedamos con 40".

Lo cierto es que en la Casa Rosada no se cierran a ninguna posibilidad y sostienen que "lo único que importa es que el Frente gane la elección".

"Si tuviéramos un marco de consenso el Presidente no está en contra de ir con un candidato. Lo que no vemos es un marco de consenso y si no hay consenso el único camino posible es la PASO", concluyeron desde el círculo cercano de Alberto Fernández. (NA)