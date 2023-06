Bullrich: "Una ruptura de Juntos por el Cambio depende de Larreta"

La precandidata presidencial Patricia Bullrich le atribuyó a su principal rival en la interna de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, la posibilidad de fracturar la coalición, debido a su "intento de meter por la ventana a actores que no estaban en Juntos", en alusión al pedido del jefe de Gobierno porteño de incluir al gobernador peronista cordobés Juan Schiaretti.

"¿Lleva eso a una ruptura? Depende nada más que de Horacio Rodríguez Larreta, él sabe que tiene que ir a la cancha en la que está y no intentar meterlo a Schiaretti cuando tenemos una elección en Córdoba con candidatos propios", afirmó hoy Bullrich en diálogo con radio Continental.

El martes, desde Córdoba, Mauricio Macri también apuntó a Rodríguez Larreta. El expresidente fue a la provincia para apoyar al candidato propio Luis Juez y acusó al alcalde porteño de “poner en riesgo” el espacio.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Bullrich agregó esta mañana: "Querés llevarte la pelota porque no ganás la elección, no vale. Lo único que vale es la elección del 13 (de agosto), ahí va a ser la sociedad que dirima qué proyecto quiere para JxC, un proyecto mas light o más concreto y firme de cambio, eso se está discutiendo", manifestó.

La exministra de Seguridad señaló que ella es quien representa el "cambio de fondo" que necesita la Argentina, en contraposición con el proyecto que propone el jefe de Gobierno "que no tiene verdadero sentido de cambio".

"Si hay alguien que en este momento por defender sus intereses está planteando la ruptura de JxC, labura para el gobierno. No hay manera que uno pueda pensar que se le ocurre a alguien romper, que no sea una destrucción total y absoluta de la opción de cambio que hoy tiene la Argentina. ¿Puede ser que alguien lo esté pensando? Bueno, me preguntaría para quién trabaja y quién piensa romper JxC", agregó Bullrich.

Además, insistió en que el espacio del peronismo que representa Schiaretti votó en el Congreso con el Frente de Todos y enumeró normas de aumento de impuestos, la moratoria previsional y la quita de fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

"Hay un JxC que venía caminando, trabajando, preparándose con equipos para competir en estas PASO y de golpe aparecen la búsqueda de actores con los que no ha habido acuerdo político, una charla respecto a qué proyecto representan, metiendo un problema enorme en el medio de una elección como Córdoba, que es trascendente, cambiando todas las reglas del juego que se conocían", señaló Bullrich.

El domingo 25 de junio, la fórmula opositora de Juez y Marcos Carasso, presidente de la UCR, se enfrentará al binomio oficialista integrado por Martín Llaryora y Myrian Prunotto, respaldado por Schiaretti.

"Son actores que han tenido una conducta política muy distante de JxC, que no han tenido votos en la cámara con JxC, que han apoyado al oficialismo y además compiten en Córdoba contra nosotros. Por eso luchamos contra esa fuerza", sentenció la dirigente.

(Con información de Clarín)