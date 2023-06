Lo que quiso demostrar Villa Mitre ante Altense y lo plasmó a través de Leo Tardío

"Mantenete enfocado...".

El pedido se lo hizo Sebastián Acosta, el entrenador de Villa Mitre, a Leonardo Tadío, en una de las pocas veces que el interno tricolor dejó la cancha en la victoria de su equipo ante Altense, por 78 a 68, buscando mantener la categoría en el básquetbol de primera división local.

"Es algo personal, no me gusta salir mucho. Prefiero seguir en la cancha para mantenerme enfocado, por ahí cuando salgo me desconcentro un poquito. Pero bueno, hacemos lo que pide Seba para darle lo mejor al equipo más que nada", reconoció Leo.

Seba Acosta, DT de Villa Mitre.

Además de ese pedido, Seba le remarcó algo del juego ni bien lo sacó de la cancha por unos minutos. Sabía que la labor de Leo era clave para sumar otro triunfo y quedar a un paso de la salvación.

"Hicimos un trabajo físico impresionante, quisimos demostrar que somos muchísimo más fuerte en la pintura que ellos. Hay que seguir, esto es largo, no podemos confiarnos, tenemos que seguir trabajando", avisó el zurdo.

La talla y el juego de Leo, clave en la victoria de Villa Mitre.

El interno tricolor fue la figura en el triunfo de la Villa, por 78 a 68, en el José Martínez que vibró al ritmo de una serie picante.

Leo terminó con 25 puntos: 0-1 en triples, 9-12 en libres (sólo erró en el primer cuarto) y 7-8 en libres. Además, bajó 9 rebotes e hizo una tapa.

"Ellos son un equipo que tenemos que respetarlo mucho, no porque jueguen en Segunda hay sacarle méritos. Lo supimos respetar y laburar el partido. Ganar por 20 o por uno es lo mismo, lo que sirve es el punto", reconoció Leo.

Tardío intenta hacerse lugar ante la marca de Ezcurra.

Ayer Villa Mitre contó con el regreso de Federico Harina, quien se había sumado a Independiente de Pico por la Liga Federal.

"Fede viene a darnos una mano importantísima. Hay que saber que el viene con un desgaste físico muy importante. Nosotros también estamos un poquito tocados, pero sumando un poquito de cada uno vamos a hacer lo mejor posible para llevarnos la serie", avisó Tardío.

Harina, que regresó anoche, aprovecha la cortina de Tardío a Sacomani.

La serie por el ascenso/permanencia/descenso seguirá el viernes en Punta Alta. Si gana el tricolor se quedará en Primera, sino habrá quinto juego el próximo martes, otra vez en el José Martínez.

"Vamos a dar todo en Punta Alta, nos vamos a querer llevar el partido. Sabemos que físicamente somos más que ellos; hoy (por anoche) lo supimos demostrar en la pintura y corriendo la cancha. Somos un equipo largo y tenemos un recambio largo para poder seguir corriendo la cancha todo el partido", cerró Leo.