La llegada de Messi a Miami recorre la tapa de los diarios del mundo

El anuncio de Lionel Messi de su decisión de unirse al Inter de Miami causó un importante revuelo en todo el mundo, lo que se vio reflejado en los medios de comunicación.

En Estados Unidos, el portal del Washington Post tenía entre sus titulares: "Lionel Messi, la mayor estrella del fútbol, ​​planea firmar con el club Inter Miami de la MLS", un tanto atrasado con la noticia.

No obstante, el Miami Herald ya lo daba como hecho: "Me voy a Miami": la leyenda del fútbol Lionel Messi dice que tiene la intención de jugar para el Inter Miami", decía en un título.

En tanto su versión en español, el Nuevo Herald, rezaba: "Oficial: Messi confirma que viene a jugar al Inter Miami" y contaba en el desarrollo que "el astro argentino confirmó en un video su decisión de jugar en el equipo de la MLS y desechó las opciones de regresar al Barcelona o firmar por el Al-Hilal de Arabia Saudí".

"El Barcelona hizo ingentes esfuerzos, pero Leo no quería vivir otro novelón y resolver su futuro esta misma semana", agregaba uno de los principales medios latinos del país del norte.

Por su parte, USA Today advertía que "Messi se unirá al inter de Miami, pero el acuerdo con la MLS no está en un cien por ciento". "Lionel Messi lo decidió!", indicó el portal y señaló que es "un avance sorprendente que lleva al campeón de la Copa del Mundo de 2022 y siete veces ganador del Balón de Oro de la FIFA a uno de los equipos más nuevos de la liga".

Por su parte, en una nota que incluye en su portada, el New York Times indicaba en su página que "Lionel Messi, el agente libre más codiciado del fútbol, ​​elige a Miami". "Messi, el héroe argentino de la Copa del Mundo, dijo que su próxima parada sería Inter Miami de la M.L.S.", agregaba en el desarrollo.

En Europa, el portal del diario italiano La Gazzetta Dello Sports titula: "Messi: ´no retornaré a Barcelona, iré al Inter de Miami´" y desarrollaba que l argentino, tras finalizar el contrato con el PSGE, decidió acordar con la franquicia de David Beckham".

En Francia, Le Figaro Sport tituló: "Después de dos años difíciles en PSG, Messi partirá a Estados Unidos: "Tomé la decisión de ir a Miami" y France 24 señala: "Lionel Messi anuncia que no volverá al FC Barcelona: continuará su carrera en el Inter de Miami"

En Brasil, también Lance se hace eco de la notica de manera muy particular y con un guiño al PSG: "Aló Tío SAM. Club de Estados Unidos anuncia contratación de Lionel Messi". Mientras que GE Sports indica que "Inter Miami oficializa contratación de Messi" y señala que el argentino dijo que "no era feliz en el PSG".



El diario Marca de España tituló: "Messi confirma la exclusiva de MARCA: ´Me voy al Inter de Miami´". "Escuché que tenían que bajar salarios o vender y no quería pasar por eso", destaca en un subtítulo y en el desarrollo cita otras declaraciones: "Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso".

As señala en su título: "No vuelvo al Barça, me voy al Inter Miami” y Mundo deportivo destaca parte de la exclusiva que obtuvo con la confirmación por parte del argentino: "Messi: ´Quería volver al Barça pero no dejar mi futuro en manos de otro´"

Por su parte, en Inglaterra, la BBC destaca en su título: "´Ya tomé la decisión´", Messi se irá al Inter de Miami. "Messi finalmente se sintió tentado por el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) por una variedad de razones, incluido el estilo de vida y un acuerdo con grandes marcas que se extiende más allá del fútbol", cuenta en su desarrollo.