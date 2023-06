Reunión en el Penna: la dirección y concejales se comprometieron a "fortalecer el diálogo"

Casi la totalidad de los integrantes del cuerpo de concejales estuvieron presentes esta mañana en el Hospital Penna para mantener una reunión con la dirigencia del centro médico y las autoridades de Región Sanitaria I, ante un pedido de informes presentado por los ediles para conocer el estado de situación del hospital.

En el encuentro, que se mantuvo por más de dos horas, se generó un diálogo calificado por los participantes como "respetuoso y ético". Destacaron que se llegó a un acuerdo común para fortalecer la comunicación entre las partes y, además, coincidieron en la intención de "llevar tranquilidad a la población" respecto de la atención pública en la ciudad en el marco de la crisis en el sistema de salud.

Según se dijo en una rueda de prensa posterior a la reunión, el Hospital Penna respondió a todas las inquietudes planteadas por los concejales a través del pedido de informes, entre ellas las relacionadas con la falta de personal en especialidades críticas que afecta a la atención de los pacientes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"La reunión tuvo sus momentos, no de tensión, pero sí trabajamos y tocamos los temas preocupantes y graves que tienen que ver con el sistema de salud nacional y provincial", evaluó la concejala de Avanza Libertad Valeria Rodríguez, quien preside la comisión de Salud en el recinto legislativo.

En tanto el director del Hospital Penna, Martín Moyano, remarcó que "nuestro compromiso estuvo en que podamos fortalecer durante estos meses que vienen, que van a ser intensos, el diálogo, el intercambio entre las instituciones. También que puedan traerse inquietudes desde el Concejo Deliberante al Penna y que podamos intercambiar en relación a lo que quieran saber, a lo que quieran conocer y sobre todo lo que pueda garantizar el acceso a las personas".

También detalló cuáles son los dos problemas principales a resolver por parte de la gestión provincial: en lo inmediato, la gran demanda por infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) y, en el largo plazo, la falta de personal de salud.

"Hoy tenemos una gran demanda en relación a las IRAB, el principal problema que nos conmueve y nos moviliza al día de hoy. Eso es a nivel nacional y a nivel provincial la problemática del momento", dijo en relación a la fuerte suba de casos de bronquiolitis en niños.

"Después, hay una de más largo plazo, que ya lleva muchos años, que hoy empieza a impactar en las instituciones de salud y que va a ser impactante por largo tiempo. Hay que pensar qué vamos a hacer a futuro, porque la verdad que esta cuestión de la falta de profesionales de la salud de las especialidades críticas está para quedarse entre nosotros y como autoridades sanitarias y legislativas nos toca pensar en relación a eso", afirmó Moyano.

En relación a ello, el director del Hospital Penna dijo que desde el inicio de su gestión, en noviembre pasado, la cuestión del personal es una de sus principales preocupaciones. "Venimos construyendo artesanalmente la cobertura de las guardias, tenemos un equipo dedicado a eso, vamos sumando actores a esas mesas de negociaciones de trabajo. Esto va dando resultado porque tenemos las guardias mucho más cubiertas que antes", aseguró.

Sin embargo, aclaró que la gestión del problema también debe ser abordada desde el Ministerio de Salud provincial: "Es necesario profundizar el fortalecimiento de las disciplinas básicas y hace falta más, tenemos que generar estrategias que permitan convocar nuevos profesionales, que los profesionales quieran hacer medicina".

Por otra parte, también dio precisiones sobre el trabajo conjunto entre el Hospital Penna y el Municipal, que constituía en otra de las demandas de información de los concejales.

En ese punto, Moyano destacó que la comunicación entre ambos centros médicos es constante para complementar las prestaciones y mencionó que los propios profesionales son quienes están habituados a trabajar de forma conjunta. "Hay una cuestión de la resolución de conflicto a nivel de los médicos que ya está dada por el compromiso que hay con la salud –manfiestó–. En las últimas horas hubo dos situaciones de terapia intensiva en las que los terapistas se comunicaron directamente e hicieron intercambio de pacientes".

Al respecto, el funcionario contó qué rol cumple el directorio en ese aspecto: "Lo que nos toca a los directores es aprovechar esa comunicación que ya está dada, no interrumpirla, no demolerla e ir haciendo acuerdos entre nosotros a largo plazo. Algunos de estos, en particular con la dirección del Hospital Municipal, van avanzando, la salud mental, algunas cuestiones de internación en clínica médica, las neurocirugías infantiles, todas estas cosas se van aceitando y se van organizando".

Por último, respecto de las infecciones respiratorias, destacó que hubo un acuerdo entre ambos centros médicos "en cuáles son las incumbencias y el modo de trabajo de cada una de las dependencias", de todos los niveles de atención pública de la salud en Bahía Blanca.

Del encuentro, que tuvo lugar en las instalaciones del centro médico, participaron las autoridades del Hospital Penna, encabezadas por el director Martín Moyano; de Región Sanitaria I, el titular Maximiliano Núñez Fariña; y 22 de los 24 concejales –únicamente se ausentaron Romina Pires y Carlos Moreno Salas, del Frente de Todos–.