La esposa de Ricardo Montaner compartió una foto con su nieto en la que se veía que tenía un tatuaje en la nuca. Y muchos seguidores cuestionaron su cristiandad por llevar la piel marcada. Ante estas críticas, Marlene Rodríguez decidió explicar la interpretación que ella hace de la Biblia sobre ese tema.

"Hecha a mano por Dios", decía el tatuaje de su nuca. Al verla, varios usuarios comentaron de manera negativa al respecto: "Los cristianos no se tatúan", "Justificas algo que está mal y con lo que Dios no está de acuerdo" y "Está de más rayarse el cuerpo, es mi opinión".

En cambio otros, le manifestaron su apoyo: "Es un tatuaje con propósito", "Me lo voy a tatuar", "Eres mi inspiración", "La foto, el tatuaje y el mensaje" y "Una genia tallada a mano sos un ser de luz", por ejemplo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Al ver el debate que se armó en sus redes por la relación entre las marcas que lleva en la piel y la fe que profesa, Rodríguez decidió opinar algo al respecto y dejar en claro su posición sobre los tatuajes.

En ese sentido, Marlene compartió un sentido posteo para el millón de usuarios que la siguen. Por un lado, publicó fotos de los numerosos diseños que tiene grabados por su cuerpo. Y por otro, sumó una interpretación que ella hace de la Biblia sobre si está permitido hacerlo o no.

El mensaje comenzó: "Quiero hablarles a las personas que opinaron sobre los tatuajes en mi post anterior. Primero decirles que no vengo como dueña de la verdad, les cuento lo que pienso y ustedes hacen con eso lo que mejor les parezca, ni lo digo con enojo, cero, pero cool compartirles".

Luego, la suegra de Stefi Roitman les habló directamente a quienes la criticaron: "Para quienes creen que para los cristianos tatuarse es pecado, dos cosas a profundizar: 1. Pablo dice 'todo me es permitido, más no todo me conviene', pilas con el tema de 'está prohibido', cada quien sabe que le conviene en intimidad con Dios".

"2. Se basan en Levítico 19:28 y al leer la Biblia debemos buscar el contexto, Dios les daba instrucciones precisas a los israelitas de acuerdo al momento, situación histórica, de seguridad y protección. En el caso de marcar los cuerpos se refería a las prácticas de idolatría pagana que se cortaban y tatuaban para adorar como dioses a los muertos", agregó la mamá de Mau, Ricky y Evaluna Montaner.

Sobre lo que lleva grabado en su piel, la emprendedora afirmó: "Tengo varios tatuajes y quiero más, me encantan, también tengo mucho que mejorar en mí y no tiene que ver con tatuarme, tiene que ver con lo real, con lo que importa: ser cada día más parecida a mi maestro, que mi corazón sea un lugar lindo, acogedor y limpito para que el Espíritu Santo no quiera moverse jamás de allí".

"Y que al final mi Padre me diga: 'Buen trabajo, hija, te esforzaste y que bien la pasamos' -precisó sobre la religión cristiana, Dios y la Biblia-. Y si el versículo en el que se basan es que somos templo del Espíritu Santo, claro que lo somos y qué privilegio, pero allí se habla de inmoralidad sexual, o sea es mucho más profundo, tiene que ver con lo interno, no con lo externo".

"Yo no soy una lince de la palabra, pero sí quiero serlo y trabajo en eso cada día y cuando algo hace ruido busco las fuentes y le pidió a Él que me revele. No traguemos completo, busquemos, investiguemos, no nos quedemos con algo que escuchamos decir y creemos que la posición correcta es condenar", agregó.

Para finalizar, les planteó a quienes la siguen en la mencionada red social una profunda reflexión: "Los seguidores de Jesucristo estamos llamados a amar y yo quiero que me reconozcan por eso, me falta full pero en camino".

Los diseños que lleva grabados para siempre en su cuerpo Marlene Rodríguez son muy distintos. Algunos son frases religiosas, otras inspiradoras. También tiene dibujos y cosas referidas a lo que ella cree, su familia y sus hijos.

La parte del cuerpo donde más tatuajes tiene son sus brazos. Allí tiene el dibujo de un ojo, una frase de su esposo escrita de puño y letra que dice: "Juro que te amo". La palabra "uno" en inglés, la expresión "yo soy", en español. También un reloj de arena y el dibujo de la frecuencia cardíaca.

En las piernas tiene otros dos, también con palabras, uno dice: "Amor a tí" y otro con otra tipografía que expresa en inglés: "Ya está terminado". (Clarín)