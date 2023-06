Los problemas de Alexander Zverev para inyectarse la insulina en Roland Garros

En muchas ocasiones el deporte no es compatible con las enfermedades. En casos como la diabetes, los deportistas están obligados a inyectarse la insulina correspondiente en mitad de la competición para evitar problemas mayores. Sin embargo, a veces se encuentran con algún que otro impedimento por parte de las organizaciones.

El tenista Alexander Zverev, rival del argentino Tomás Etcheverry en cuartos de final de Roland Garros, fue diagnosticado de diabetes tipo 1 desde los tres años y está sufriéndolo en este torneo. Nunca tuvo problemas para administrarse la medicación hasta que llegó este año a París, donde la organización no se lo está permitiendo.

Habitualmente el alemán se inyecta su insulina en los descansos de los partidos, pero este año no se lo están permitiendo, algo que la propia organización considera un malentendido.

"Me pasó en mi partido de tercera ronda contra Tiafoe, pero me dijeron que me contaría como un descanso para ir al baño (el hecho de inyectarse insulina). Solo tengo dos descansos para ir al baño, pero en un partido a cinco sets a veces tengo que inyectarme cuatro o cinco veces. Les dije que esto no podía ser, que esa normativa no me permite algo necesario para mi bienestar, para mi vida", explicó el tenista.

Además, explicó el episodio más surrealista que vivió con todo este tema.

"Durante la segunda ronda tuve un bajón, así que salí para inyectarme. En ese momento, vino un supervisor y entró en pánico. '¡No podés hacer eso!', gritó. 'Tiene que venir un médico a inyectarlo', añadió. Entonces, se lo expliqué muy claro: 'Tengo diabetes desde los tres años, sé exactamente lo que hacer'".

El tenista ya mantuvo una conversación para intentar solucionar este problema.

"Lo ideal sería que me dejaran hacerlo (inyectarse insulina) en la cancha, pero me dijeron que esto se ve raro. ¿Qué significa que se ve raro? ¿Cómo se ve? ¿Cómo dopaje? No tiene sentido", añadió.

Tras estas denuncias, el jugador alemán podrá suministrarse la insulina en cancha y sin que le cuente como descanso para ir al baño, como en otras ocasiones.