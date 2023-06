Qué dijo Mirtha Legrand de la estatua con la que fue homenajeada

En Villa Cañás, la localidad santafesina donde nació Mirtha Legrand, se presentó en las últimas horas una escultura en homenaje a la diva de los almuerzos. Hecha de metal, la figura fue emplazada en uno de los principales predios del pueblo y dio mucho que hablar entre los seguidores de la 'Chiqui'.

Ante el acontecimiento, la mediática de 96 años dialogó el lunes con Polémica en el Bar, el programa que desde hace pocos días cuenta con la conducción de su hija, Marcela Tinayre, y lanzó sus opiniones sobre la apariencia de la estatua elaborada por un artista cordobés.

“No me gustó, yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños, porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima. Me mostraron antes de ayer la foto y dije: 'Muchas gracias'”, se sinceró Mirtha.

“¡Mamá, los dientes, me niego a que esa seas vos!”, exclamó entonces la conductora del ciclo creado por Gerardo Sofovich, sorprendida por la cordialidad de su madre, a lo que la diva respondió: “Y bueno, ¿qué querés que haga, Marcela? Son muy cariñosos con nosotros los cañaseños, pero esto no sé de dónde salió, tampoco sabía que estaban haciendo una estatua”.

A continuación, Mirtha maneistó: “Tengo gente amiga en Villa Cañás y le voy a preguntar quién fue el escultor o escultora y le voy a decir que realmente esto no me favorece. Es una lástima, no sé qué foto habrán tomado mía”.

La obra fue presentada durante los festejos por los 121 años de la localidad santafesina y fue realizada por el artista Daniel Melero, quien es oriundo de la localidad cordobesa de Laboulaye.

En un reportaje con Primicias Ya, la Chiqui mencionó que en el evento también fue homenajeado su hermano, José. "Era adorado en Villa Cañás. Es muy emocionante y estoy sumamente agradecida por este homenaje", dijo la diva, que junto a sus hermanos José y 'Goldy' había sido declarada ciudadana ilustre del pueblo en 2018.

"Una pena que no pusieron a Goldy, ella estaba en contacto siempre con muchos miembros de Villa Cañás. La verdad que los tres hermanos éramos muy cañaseños, pero el más ligado fue nuestro amado José. Muy emotivo", dijo la diva.

Daniel Melero, el escultor que elaboró la pieza en homenaje a Mirtha, contó que le llevó poco más de dos meses realizar la estatua de metal y dijo que se inspiró de una foto de la diva aportada por los cañaseños. “Me pasaron una foto donde está Mirtha sentada. Me dijeron ‘queremos algo así, con esa ropa’, y me guié con esa foto”, contó el artista en diálogo con el medio cordobés El Doce.

Además, al contrario de lo que manifestó la actriz, el cordobés afirmó que la propia Mirtha Legrand dio el visto bueno a las autoridades municipales para llevar a cabo el homenaje: “Mirtha ha sabido totalmente desde el inicio. Ella dio el ok para que se realice. No se iba a realizar si no había aprobación por parte de Mirtha”.

También contestó a las críticas que recibió en redes sociales: “La crítica tiene que ser constructiva para que sirva, tiene que ser algo con contundencia. No tiene que ser destructiva porque no sirve para nada. Ante el error, siempre está la crítica. La gente opina y muchas veces la costumbre es opinar sin saber”, señaló. Y pese a lo que sucedió en el mundo virtual, Melero aseguró que “a nivel local, a la gente le encantó”. (Infobae, Primicias Ya y El Doce)