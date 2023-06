Amenazaron de muerte a un ex arquero de Independiente: “Sabemos donde vivís”

El domingo Godoy Cruz venció 2-1 a Independiente y le propinó un nuevo golpe al equipo de Ricardo Zielinski. Tras ese compromiso, Diego Rodríguez, arquero del Tomba y ex jugador del Rojo, denunció haber recibido amenazas por parte de los hinchas del equipo de Avellaneda, y en el día de ayer dio detalles de los fuertes mensajes que le llegaron por las redes sociales.

"Cuando llegué a mi casa y abrí el teléfono tenía muchos mensajes privados y eran amenazas fuertes como ‘sabemos donde vivís y te vamos a ir a buscar’. Son situaciones que obviamente duelen, pero no hay que darle mucha bola a ese grupo pequeño. Lo hice para generar conciencia en la gente y el daño que causan", confesó el Ruso.

Luego, manifestó que le duele recibir este tipo de agresiones por parte del club en el que hizo sus primeros pasos como futbolista. Y agregó: "Es un club que me dio todo, uno siempre trató de ayudar en momentos no tan buenos. Cuando yo estaba en el club vi muchas cosas raras, pero las conté cuando me iba entonces no me creyeron. Si 15 chicos se van mal del club algo raro hay, no puede ser culpa nuestra".

Por último, Rodríguez contó cómo se mantiene el grupo de ex jugadores que se armó para aportar a la colecta en Independiente. "Estoy en el grupo que colaboró con la colecta y también incentivamos a otros a que aporten, y por suerte se sumaron. Ahora estamos con lo de la subasta, y también se tiran ideas, pero sabemos que los tiempos de cada uno son diferentes y juntarnos entre todos es muy complicado", finalizó.

Pese a que el Ruso hizo público su apoyo a la colecta del club, algunos simpatizantes le mandaron mensajes amenazantes. "Dentro de un día cargado de emociones recibí varios mensajes deseándome la muerte de algunos hinchas del club donde me crié", aseguró el marplatense en sus redes sociales.

A su vez, recordó haber sido uno de los exjugadores del club que aportaron dinero: "Ayer por ser parte de la colecta era un fenómeno, hoy que me tocó enfrentar a Independiente jugando para Godoy Cruz significa que no quiero al club". Por último, reflexionó: "Es muy triste la cantidad de insultos y amenazas de muerte que recibí. Ojalá aprendamos ser mejores seres humanos, lo más importante en esta vida".