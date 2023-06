Fernández: “No enriquecimos a nuestras familias y no entregamos obras a nuestros amigos”

El presidente Alberto Fernández brindó hoy un fuerte discurso en el que dirigió duras críticas hacia los funcionarios corruptos, marcando el contraste con su propia administración: "Hay un presidente y muchos funcionarios que se van a su casa igual que cuando llegaron, ninguno más enriquecido”.

Durante un acto llevado a cabo en la Casa Rosada, el jefe de Estado también prometió que, al concluir su mandato el 10 de diciembre, enviará su declaración jurada de bienes a todos los periódicos.

El mensaje fue pronunciado en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada durante la presentación de la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia, un espacio de coordinación de políticas relacionadas con la ética en la Administración Pública Nacional.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En su discurso, centrado en la transparencia tanto en el ámbito estatal como en la sociedad en general, el presidente enfatizó: “Nosotros no enriquecimos a nuestras familias, no somos amigos de empresarios, no les entregamos obras a nuestros amigos, no hicimos nada de eso”.

“Sobre el final de mi mandato voy hablar de algo que dije desde el primer día: la necesidad de tener un Estado eficiente. No hay espacio para la corrupción; no es algo tolerable; es algo absolutamente intolerable”, destacó.

“Cuando yo dejé la superintendencia de seguros, mandé a todos los diarios mi declaración jurada de bienes; cuando dejé la jefatura de gabinete, mandé a todos los diarios mi declaración jurada de bienes. Y el día que deje el gobierno, voy a mandar a todos los diarios mi declaración jurada de bienes”, aseguró.

En la misma línea, el presidente planteó la necesidad de “ser inflexibles y terminar con los vicios de la sociedad argentina que aparecen en la administración cuando se manejan recursos públicos”.

"Siempre la corrupción alguien la paga. Uno que se corrompe, nos salpica a todos", señaló Fernández, quien además destacó que en gestiones anteriores "no hubo la libertad de prensa" que se experimentó en los últimos cuatro años y consideró que esta situación derivó en "un abuso desmedido de la libertad de prensa” en el que “se miente, se difama, se injuria".

Por otra parte, recalcó que desde la Casa Rosada nunca se realizaron gestiones para influir en las decisiones del Poder Judicial. "Nunca nos hemos entrometido en la Justicia, pero sí hemos querido reformarla porque funciona muy mal", admitió, citando como ejemplo la falta de transparencia en cuanto a los bienes y el patrimonio de los jueces.

Durante el acto, el presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; la titular de la Oficina Anticorrupción, Verónica Gómez; la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz de Anchorena; el síndico general de la Nación, Carlos Montero, y la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani.

La Mesa Nacional de Integridad y Transparencia es un espacio interinstitucional que tiene como objetivo coordinar estrategias de asistencia, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Fue creada en junio de 2021 con el fin de fortalecer la dimensión de transparencia en la gestión.

Está conformada por la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación y la Agencia de Acceso a la Información Pública. Sus funciones incluyen la coordinación y articulación para la implementación, seguimiento y evaluación de políticas relacionadas con la ética en la Administración Pública Nacional. (Infobae)