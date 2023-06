Luego del éxito que representó la segunda parte de Abracadabra (Hocus Pocus) en 2022, una tercera entrega de la serie de películas protagonizadas por Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy está en proceso. Así recientemente lo dio a conocer Sean Bailey, presidente de Walt Disney Pictures.

En una entrevista, Bailey confirmó la noticia, aunque no ofreció más detalles sobre el desarrollo del largometraje. La segunda parte de esta saga se estrenó 29 años después del lanzamiento de la primera película y se convirtió en un éxito en Disney+.

Abracadabra 2 fue un éxito el año pasado al establecer un récord para un fin de semana de apertura de una película en un servicio de streaming con 2,700 millones de minutos vistos. En general, el film se ubicó en la quinta posición de las producciones cinematográficas más retransmitidas de 2022, con un total de 5,700 millones de minutos vistos.

La primera entrega de Abracadabra fue protagonizada por Midler, Parker y Najimy como un trío de hermanas brujas apellidadas Sanderson, quienes cobraron vida 300 años después de los juicios de las brujas de Salem y descubrieron que Halloween ahora es sólo un día festivo.

La continuación trajo de vuelta a las Sanderson. y a ellas se les unió un nuevo elenco de actores adolescentes. La nueva película dejó abierta la posibilidad de una tercera parte con la escena posterior a los créditos.

La tercera película estará situada exactamente 30 años después del estreno de la película original.

Mientras se promocionaba el lanzamiento de Abracadabra 2, Bette Midler, quien interpreta a Winifred Sanderson, habló acerca de la posibilidad de hacer más largometrajes protagonizadas por las brujas.

“Después de 30 años sin una secuela de Abracadabra, siempre he tenido envidia de los actores que pueden hacer su personaje más de una vez. Me alegro de que lo hayamos hecho. Me encantaría tener una franquicia, especialmente un personaje que me encanta interpretar. Si hubiera una tercera, por supuesto que lo haría. No puedo imaginar cuál sería la historia, pero me encantan Winifred, Sarah, Mary y nuestra relación. Es bueno para las mujeres. Nos mantenemos unidas a través del infierno, pero causamos caos y no muchas mujeres causan tanto caos”.

Pos su parte, Sarah Jessica Parker compartió el sentimiento de Midler por una nueva entrega: “Kathy tuvo una buena idea de que la tercera debería ser animada”, intervino el año pasado.

“Eso sería genial y una idea inteligente. Es divertido, divertido y podría ser interesante e innovador, como la antigua o la nueva (animación). Por supuesto que estaría feliz de tener una conversación (para una tercera película), sólo depende de lo que Kathy y Bette quieran”. (Infobae)