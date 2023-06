El "1" de Olimpo, otra vez clave: "No siento que tenga que demostrar nada"

Pese a que Olimpo no mostró su mejor versión el último fin de semana, el aurinegro venció a Sansinena por 1 a 0 y estiró su gran presente en el Torneo Federal A.

Para que el elenco bahiense siga siendo el único invicto del país fue clave no sólo el oportunismo del goleador de la tarde, Sebastián Álvarez, sino también las atajadas de Martín García.

El "1" de Olimpo sacó tres pelotas clave en el complemento, cuando el albirrojo dio el resto en busca de vender cara la derrota.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Conseguimos un triunfo recontra importante, sabíamos que teníamos que sacar los 9 puntos de local que tenemos en estos tres partidos seguidos en casa. Sansinena dejó la piel, hizo un muy buen partido, pero por suerte nos pudimos llevar los tres puntos", reconoció el bahiense.

Con el triunfo del sábado, Olimpo consiguió 6 de esos 9 puntos que señala Martín. Ya que antes de la victoria ante el Tripero (en la primera ronda habían invertido la localía) había vencido a Círculo Deportivo (2 a 0).

El próximo fin de semana recibirá a Liniers, antes del clásico ante Villa Mitre en El Fortín.

-Martín, ¿creés que merecieron el triunfo o el empate hubiera estado bien?

-Me gustaría verlo de nuevo... pero no importa, nosotros siempre queremos ganar y no importa cómo se de el partido tenemos que ganar. Vale tres puntos igual.

-También es un mérito ganar cuando no se juega del todo bien...

-Sí, porque el rival también juega. A veces la sinergia del equipo no se da, por el día o por lo que sea, lo importante es sumar puntos. Más en este torneo que es tan largo. Hay que estar tranquilos y mejorar en la victoria es mucho mejor.

-Fuiste clave con algunas atajadas, me imagino que también te vas contento por eso...

-Sí pero es mi laburo, hay que tratar de responder cuando el partido lo pide. Hay que seguir laburando para seguir mejorando.

-¿Sentís que siempre estás a prueba, por la posición que ocupás y por lo importante que es el arco de Olimpo?

-No, no. Por lo menos yo no lo siento así. A mí no me entran balas, no siento que tenga que demostrar nada. Sí, obviamente, el arco de Olimpo me parece que es el más grande la categoría. Pero nada, yo me mantengo humilde, creo que vengo haciendo lo mejor de mí. Por algo estamos punteros, creo que todo el equipo está haciendo las cosas muy bien. Estamos recontra contentos por cómo vamos pero hay que seguir que esto es largo.