Whatsapp se cae en todo el mundo y no se sabe cuál es el problema

El servicio de Whatsapp está registrando problemas en distintas partes del mundo, con usuarios que -mayormente- reportan problemas para conectarse a través de la plataforma web del servicio, aunque desde la compañía Meta aún no han hecho ningún comentario al respecto ni sobre el posible origen del problema.

Según se indicó desde distintos medios especializados, el servicio de mensajería "está experimentando una interrupción para algunos usuarios, por lo que no es posible conectarse al servicio y usar algunas funciones ya que el servidor está inactivo".

De cualquier modo, se indicó que no se trataría de una interrupción a nivel mundial, "ya que solo ciertos usuarios están experimentando problemas actualmente", aunque se advirtió que no se puede determinar aún el alcance de la interrupción y el número de afectados.

"Parece que muchos usuarios no pueden conectarse a WhatsApp Web. En este momento, no está claro qué está causando la interrupción actual: la compañía no ha publicado ninguna declaración oficial ni ha proporcionado información sobre las razones detrás del problema", se explicó. (La Nueva., con información de Down Detector y Wabetainfo)