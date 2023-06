Reducir el volumen y el tipo de residuo que llega al basural

Por Natalia Miguel

Este lunes y martes, habrá dos jornadas de charlas y actividades de concientización en el marco del Día del Medioambiente, tanto en Punta Alta como en Pehuen Co.

Contarán con la organización de la Dirección Municipal de Protección Ciudadana y Medioambiente.

El objetivo será promover el reciclaje y el uso de puntos limpios a través del Ecocanje, que se basa en el intercambio de residuos reciclables por plantines y núcleos de lombrices californianas que ayudan a acelerar el proceso de compostaje.

Mañana lunes los encuentros se desarrollarán en los Puntos Limpios ubicados en 9 de julio y Avellaneda (Parque San Martín), a las 10; Quintana y Colón (Parque Sarmiento), a las 13; y en Diagonal Sarmiento y Saavedra (Plaza Moreno), a las 16.30.

Mientras, el martes, en Pehuen Co, sobre la bajada de calle San Martín y Costanera, a las 12, se realizará otra charla similar y además, se incluirá la limpieza de playa.

El responsable del área organizadora, Carlos Montero, dijo a La Nueva. que "se continuará con los talleres de Ecocanje para que los vecinos conozcan de qué se trata y la importancia de los Puntos Limpios, donde se suelen presentar dificultades por gente que arroja residuos que no son reciclables, en las inmediaciones, fuera de las campanas".

"Cuando brindamos las charlas, le entregamos a cambio a los participantes y a quienes llevan residuos reciclables, plantines, núcleos de lombrices o tierra negra que son utilizados en los compostajes", dijo el funcionario.

Montero aclaró que, en líneas generales, el resultado de los Puntos Limpios es excelente. "Por ejemplo, el año pasado, en vidrios, se evitaron llevar al basural (a cielo abierto, sobre la ruta 249) 130 toneladas. Tenemos la estadística y sabemos que esto fue creciendo año tras año. Lo mismo ocurrió con el papel. Para esta semana, tenemos previsto el traslado a su punto final de 600 kilos de pilas y 150 kilos de toners. Para finales de julio, tendremos una nueva campaña de RAES, con lo cual calculamos reunir 4 toneladas de artículos eléctricos y electrónicos. Es decir, se están haciendo varias cosas para tratar de reducir el volumen y el tipo de residuos que llega al basural y así evitar en gran parte la contaminación".

Expresó que desde su área están haciendo una recorrido por todos los Puntos Limpios y la idea es hacer, en forma mensual, encuentros con los vecinos para la toma de conciencia sobre su buen uso. "En la ex Estación Solier, los frentistas nos plantearon si se podía colocar una cámara, tal como sucedió en el espacio donde están ubicadas las campanas del Parque Sarmiento, que arrojaron como consecuencia entre 10 y 12 multas a personas que arrojan basura no reciclables alrededor de los contenedores. Esto hace que se formen pequeños basurales".

"La gente está preocupada y se interesa por mantener la limpieza de los lugares. Son unos pocos los que no respetan los espacios comunes. Hay gente joven que participa en las charlas", dijo, al tiempo que agregó que hasta hace un tiempo, en Punta Alta "teníamos unos 20 minibasurales, pero cuando colocamos los Puntos Limpios esto en gran medida se modificó. Ahora hay que procurar que se tome conciencia para que no se arroje basura alrededor de estos servicios".

"La idea es que nos involucremos todos como sociedad para cuidar el lugar donde vivimos. Apuntar al tema de la educación en los niveles iniciales de Educación para que tengamos una sociedad más comprometida. Pretendemos, además, tener charlas con las sociedades de fomento para trabajar con todas las personas de los barrios", dijo.

En la playa

En tanto en Pehuen Co, sostuvo que el martes harán una limpieza en la playa y se prevé un encuentro en la escuela. "Esto es algo que llevamos adelante con los integrantes de FRAAM y HAPIC, en la colaboración del mantenimiento de la costa. Todavía hay mucha cantidad de plásticos, entre otros residuos. Nosotros no pedimos que la gente limpie, lo que sí le pedimos es que no ensucie la playa; que aquellas cosas que lleve, una vez que se transforma en residuo, se lo lleve y no lo deje en la playa. Hay que trabajar mucho al respecto".

Indicó que la playa es un tema crítico cuando se habla de la colocación de cestos. "La limpieza y recolección en Pehuen Co se hace en horas de la mañana y hasta el día siguiente, con la cantidad de gente que se reúne en el verano, no se puede volver a pasar a buscar la basura. Entonces se llena el cesto y se sigue tirando basura al lado. Por eso insisto en que lo que se traslada a la playa, cada uno debe llevárselo entre sus pertenencias.