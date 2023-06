Hoy se exhibe "Yo acuso", de Roman Polanski, para amantes del cine

El "Círculo de Amantes Del Cine" anuncia para este domingo y martes próximo el estreno de "Yo acuso", del destacado realizador polaco Roman Polanski.

El primer contacto de Polanski con el cine fue como actor, tomando parte en el film de Andrzej Wajda "A Generation" (1955). Luego se inició

en el cortometraje con "Two Men and a Wardrobe" (1958). Su primer largo fue "Knife in the Water" (1962). Entre su obra más importante podemos mencionar "Rosemary's Baby" (1968), "Chinatown" (1974), "Tess" (1979) o "El pianista" (2002).

A lo largo de su carrera ha recibido un centenar de premios entre los que se cuentan una Palma De Oro de Cannes, 6 en el Festival de Venezia, 3 en el Festival de Berlin, 2 David di Donatello, 3 Lumiere y un Goya.

En "Yo acuso", en 1894, el Capitán francés Alfred Dreyfus es erróneamente acusado de traición y sentenciado a prisión permanente en la Isla del Diablo, en la Guayana Francesa. El joven oficial judío es degradado por espiar para Alemania y condenado a cadena perpetua. Entrelos testigos que hicieron posible esta humillación se encuentra el coronel Georges Picquart, encargado de liderar la unidad de contrainteligencia que descubrió al espía. Pero cuando Picquart se entera de que se siguen pasando secretos militares a los alemanes, seadentrará en un peligroso laberinto de mentiras y corrupción, poniendo en peligro su honor y su vida.

Premiado con el León De Plata (Gran Premio Del Jurado) en el Festival de Venecia 2019. -Premios al mejor Film En Lengua Extranjera, Green Dop y FIPRESCI (Prensa internacional) en el Festival de Venecia 2019. Premio al Mejor Director en los Premios Lumiere 2020. -Premios al Mejor Director, Mejor Guión Adaptado y Mejor Vestuario en los César 2020."Yo acuso" será estrenado hoy, y vuelto a proyectar por última vez el martes 6, en el Cine Visual, Chiclana 452, a las19:30.