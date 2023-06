"Desaniversario": la China Suárez estrenó su segundo tema como solista

"Esta canción va dedicada a todos los aniversarios que no pudieron ser. A veces no es una persona quien te rompe el corazón, es la frustración de algo que no pudo ser", aseguró Eugenia "la China" Suárez en la previa al lanzamiento de "Desaniversario", su segundo tema como solista y trabajo que formará parte de su primer álbum de estudio.

La actriz, que en las últimas semanas estuvo instalada en Uruguay filmando una película –días en los que también se la vinculó con el cantante de 21 años Lauty Gram– estrenó su tema el jueves por la noche y allí le canta a un desamor, a una expareja con la que no pudo cumplir su aniversario. De inmediato, lo que llamó la atención fue la coincidencia con la historia real que vivió con Rusherking, de quien se separó en abril pasado, a un mes de celebrar su primer año de novios.

Magnolia en el videoclip de "Desaniversario".

En el videoclip del tema –en el que además, aparece Magnolia, la hija que la China tuvo con Benjamín Vicuña– la actriz aparece caminando por la orilla del mar y desojando un ramo de girasoles, mismas flores que aparecen en "Perfecta", la canción que Rusherking escribió para ella cuando estaban juntos y en la que la actriz aparece como protagonista.

"Yo me imaginé despertarme con vos y darte los buenos días. Sin darme cuenta que solo estaba en mi mente, quizás fue una utopía. Yo te di todo, pero a cambio solamente recibí este desaniversario", canta la China en el estribillo del tema que sigue teniendo coincidencias con su historia de amor, ya que anunció el estreno el pasado 24 de mayo, día en que la pareja hubiera cumplido su primer aniversario.

Dicha estrofa también se asemeja a lo que la actriz había dicho sobre la primera vez que pasó la noche con quien fuera su novio. "Si bien yo no soy tradicional, me acuerdo que la primera vez que dormí con él no me había pasado nunca. Soy medio fóbica, no me gusta dormir enroscada, pero me pasó que me abrazó y yo por dentro decía 'por favor que no me suelte nunca más'", le dijo en su momento a Fernando Dente.

"Yo no quería saber nada con enamorarme, nada de nada. Y él tampoco, me decía que ya se había curado de su relación anterior pero no nos quedó otra opción. No nos íbamos a hacer los boludos", agregó por ese entonces.

China Suárez y Rusherking.

Por lo que dejó entrever ella cuando anunció su separación, quien tomó la decisión habría sido él. "Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida", escribió la China Suárez en sus redes sociales.

Más tarde, respondió una serie de mensajes de algunos de sus casi seis millones y medio de seguidores, y habló de lo que sentía por esos días. "Sigo muy enamorada", afirmó. (Teleshow)