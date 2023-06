Copa Sudamericana: Estudiantes, Tigre, San Lorenzo y Patronato van por los octavos

Los repechajes entre los ubicados terceros en las ocho zonas de la fase de grupos de la Copa Libertadores y los segundos de la Sudamericana jugarán por primera vez en la historia de las competencias Conmebol por un lugar en los octavos de final de este último certamen.

Esta definición favorecerá a los equipos provenientes de la Copa Sudamericana, ya que siempre definirán sus series como locales en partidos de ida y vuelta.

La Conmebol encuadra a esta novedosa experiencia eliminatorias como "play offs", ya que no pueden ser considerados 16avos. de final por dos razones: no son 16 partidos sino ocho y los contendientes provienen de certámenes diferentes.

Tras completarse esta noche las seis fechas correspondientes a las fases de grupos de Libertadores y Sudamericana los cruces, por puntajes acumulados, quedaron determinados de la siguiente manera:



Terceros de Libertadores vs Segundos de Sudamericana



Sporting Cristal (Perù) vs Emelec (Ecuador)



Barcelona (Ecuador) vs Estudiantes



Libertad (Paraguay) vs Tigre



Ñublense (Chile) vs Audax Italiano (Chile)



Corinthians (Brasil) vs Universitario (Perú)



DIM (Colombia) vs San Lorenzo.



Patronato vs Botafogo



Colo Colo (Chile) vs América Mineiro (Brasil).