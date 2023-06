El Tren Cultural y Museo Itinerante llegó a Coronel Suárez

El Tren Museo Itinerante de Trenes Argentinos Capital Humano, empresa dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, llegó a Coronel Suárez para permanecer en las vías de la Estación del Ferrocarril hasta el domingo 2 de julio.

Casi dos años después de su lanzamiento y con más de 8500 kilometros recorridos en más de 50 destinos de 5 provincias, este tren recibió un exhaustivo proceso de restauración integral en el Taller Junín Ministro Mario Meoni, a cargo de la empresa estatal ferroviaria que conduce Damián Contreras.

Al subir al tren se pueden observar dos coches destinados a los más pequeños que forman parte del Programa Recreo de la provincia de Buenos Aires. Luego hay un coche que anteriormente fue de Primera clase destinado a la promoción de parques nacionales. Mención especial merecen algunos de ellos como el coche Presidencial que fuera utilizado por Juan Pablo II, el coche Salón Bar y el coche Cine. Por otro lado, en el coche CT 1517 MATERFER se exhiben las piezas más destacadas del acervo de Museo Nacional Ferroviario.

Como complemento de estos tesoros históricos, enriquecen la experiencia de los visitantes del tren muestras a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Radio y Televisión Argentina, y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Instituto Cultural y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Participan, además, los trenes turísticos más emblemáticos de nuestro país, como el Tren a las Nubes, el Tren Patagónico y el Viejo Expreso Patagónico (La Trochita).

Sofía Repetti, coordinadora del Tren Itinerante, comentó al momento de la entrevista que “nos encontramos en el VA400, es el coche Salón Bar. Este, por ejemplo, solía ser un Pullman de origen holandés, de una firma que se llama Werkspoor, y después fue convertido acá en la Argentina en coche Salón Bar, en los anteriores talleres de Junín, que hoy son los talleres Mario Meoni”.

A su vez comentó que “la muestra es muy variada. Tenemos dos coches donde tenemos un convenio con provincia, donde son juegos para los chicos, con teles, con tablets, muy interactivo. Tenemos un coche Primera, donde tenemos una muestra de parques nacionales, y nuestros trenes turísticos, donde tienen unos óculos de realidad virtual, donde pueden ver cómo se ve estar en un parque nacional de nuestro país”.

Contó además la importancia de contar con “un coche Presidencial, que lo visitó el papa Juan Pablo II en 1982. Tenemos un coche cine, un coche museo, hay un poquito de todo. El coche cine incluso tiene funciones, que son dos funciones por día. Ya hoy viernes tiene dos funciones, y también por supuesto mañana y pasado, pero digamos, independientemente de la recorrida que hace el tren, hay funciones a la noche”.

“Estos son coches de servicios especiales, ya no existen hoy en día, es una lástima que ahora no tengamos el tren que pueda visitar acá, pero me refiero al tren que tienen ahora, es mucho más moderno y está buenísimo, aunque ya no hay servicios que tengan un bar o un cine, entonces son coches especiales que está bueno poder visitarlos, o un coche presidencial, que capaz no tendrían la posibilidad. Está bueno que lo puedan visitar, lo puedan recorrer y aprendan un poquito de la historia”, expresó.

El Tren museo itinerante se queda hoy viernes a la tarde, sábado y domingo, los horarios son de 10 a 13 y de 14 a 18. Y en ese horario pueden buscar las entradas para las proyecciones de cine que tiene dos funciones: a las 20 una película para chicos y a las 22 para adultos.

Una cita con la magia del cine

El Coche Cine PAC 606 fue diseñado y construido por Hitachi en Japón en el año 1962 como coche pullman, contando inicialmente con 52 asientos -reclinables y giratorios-, aire acondicionado, sanitarios, espacio guardaequipajes y sector para el camarero.

Fue en el año 1968 cuando Ferrocarriles Argentinos incluyó este coche -modificado al tipo cine- a la flamante formación del Tren Los Arrayanes entre Plaza Constitución y San Carlos de Bariloche. Como dato de color, en el año 1969 se filmaron en este coche las primeras escenas de la película “El Profesor Patagónico”, con el reconocido actor Luis Sandrini como figura principal.

En este ambiente, adaptado a nuestros días con imagen y sonido de última generación, los visitantes del Tren Museo Itinerante disfrutarán, a través del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), de joyas del cine argentino como Esperando la carroza o La odisea de los giles. (Agencia Suárez)