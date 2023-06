La China Suárez estrenó "Desaniversario", un tema dedicado a Rusherking

Eugenia “La China” Suárez estrenó su tema “Desaniversario”, una canción lenta y emotiva que conmovió a varios de sus seguidores. “Esta canción va dedicada a todos los aniversarios que no pudieron ser. A veces no es una persona quien te rompe el corazón, es la frustración de algo que no pudo ser”, aseguró la actriz.

Su segundo tema como solista formará parte de su primer disco, que verá la luz gracias a un importante contrato comercial que firmó hace pocos días en el exterior.

La letra de la canción da a entender que está dedicada a su exnovio, el cantante Rusherking, de quien se separó un mes antes de cumplir un año juntos.

“Yo me imaginé despertarme con vos y darte los buenos días. Sin darme cuenta que solo estaba en mi mente, quizás fue una utopía. Yo te di todo, pero a cambio solamente recibí este desaniversario”, dice un fragmento del nuevo tema de “La China” en el que se muestra melancólica, deshojando flores -las mimas que aparecieron en el tema “Perfecta” de Rusherking- mientras camina por la playa y se abraza con su hija Magnolia.

Antes de separarse, la actriz dio una entrevista en el programa Noche al Dente en la que se mostró muy enamorada de su novio: “Si bien yo no soy tradicional, me acuerdo que la primera vez que dormí con él no me había pasado nunca. Soy medio fóbica, no me gusta dormir enroscada, pero me pasó que me abrazó y yo por dentro decía ‘por favor que no me suelte nunca más’”.

“La China” luego dio a entender que quien había decidido terminar la relación habría sido él: “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”. (NA)