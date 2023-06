Emanuel Pedroncini: “El boxeo me formó y el atletismo me revivió”

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

Correr se hizo una rutina para Emanuel. Lo hace desde chico, cuando empezó a practicar boxeo que, supuestamente, iba a ser su medio de vida.

Pero luego de 50 peleas amateurs y un frustrado intento por combatir profesionalmente, cambió los guantes por las zapatillas y empezó a desafío de las competencias de calle.

“Le dedico una hora y media diaria; hice 14 kilómetros a un trote lento. También complementamos con trabajos en la pista con Miguel, mi entrenador”, dijo Emanuel Pedroncini, quien a los 30 años se destaca como corredor de distancias largas y se está preparando para el 44 Campeonato Provincial de Cross Country de 10 Kilómetros que tendrá lugar en el predio “Ezequiel Crisol” de Aldea Romana.

--¿Cuánto hace que dejaste el boxeo?

--Dos años. Tengo mi libreta profesional y como durante la pandemia se había parado todo no me salió ninguna pelea. Tenía una linda trayectoria, el boxeo me hizo conocido en todas partes, porque viajé mucho a pelear a ciudades de la zona.

--¿Por qué no pudiste hacer una pelea como profesional?

--Tal vez porque me faltaron contactos. Entrenaba sólo, tenía a mi suegro (Pedro Ruiz) que me ayudaba con la preparación, porque en su época también fue boxeador.

“Entrenaba en el gimnasio ‘Los Guerreros de Jesús’ en el barrio donde vivo. Tengo una banda de pelas, fui campeón provincial en mi categoría pluma (58 kilos) y hoy sigo pesando lo mismo”, contó.

--O sea, nunca dejaste de entrenar.

--Jamás. Me encanta salir a correr al descampado. Vivo en un barrio Portal del Este, cercano a Grünbein. De ahí salgo a campo abierto y me siento libre, jajaja.

--Alguna vez sufriste un nocaut o un revés en el amateurismo.

--Nunca me noquearon, aunque sí la pasé mal en una pelea en La Pampa, contra el campeón de la categoría pluma. En el tercer round me quebró el tabique de una trompada, no podían cortar la hemorragia. Ahí pude ver las estrellitas, jajaja.

“Pero aguanté a pie firme. Creo que tenía condiciones para pelear profesionalmente. La pelea nunca llegó y decidí cambiar de rumbo”.

--¿Cómo ingresaste en el atletismo?

--Por Miguel Centeno. Insistió en mis condiciones, me dio una rutina de entrenamiento, los tiempos empezaron a ser buenos y creció el entusiasmo. Llevo un año y siete meses compitiendo, siento que estoy en mi mejor momento.

“Mi primera carrera fue el año pasado en Punta Alta, por el festejo aniversario de Malvinas. Salí sexto en 8K. Este año la volví a correr pero en 21K y gané. Sin dudas hubo una evolución en mi forma de correr.

“Miguel siempre me alienta a mejorar, dice que tengo condiciones”, aseguró.

--¿Cuál es tu tiempo para los 8K?

--Estoy entre los 27.50 y 28 minutos; los 21 kilómetros los hago en 1 hora 16 minutos. En la reciente carrera aniversario de Bahía Blanca hice 34m 20s y terminé segundo en la general. La competencia la ganó Lucas Machado, que es un excelente corredor.

“Nos cruzamos seguido, es un referente y, a la vez, una motivación. Seguirle el ritmo es aprender, porque uno va copiando los pasos de los más experimentados. Estamos en la misma categoría (30/35 años), en una edad justa para destacarse”, contó.

--¿Qué te pasó en la reciente carrera de la CGT?

--Por un dolor de muela tomaba un medicamento; eso me produjo una molestia en el vaso que no me permitió terminar la carrera. Tuve que aflojar y parar en el kilómetro 3, pero igual llegué a la meta.

--En la zona te fue bastante bien.

--Gané una carrera de 10k en Pigüé y otra de Cross Country, de 14 kilómetros, en General Cerri. E hice podios en varias competencias. En Bahía hay un muy buen nivel de atletas, tanto en mi categoría como en los chicos de 19 a 29 años. No es fácil imponerse, tenés que estar muy bien entrenado.

--¿La carrera de Pigüé es muy exigente?

--El circuito se inicia en el parque principal, subís hasta el cerro de la cruz, luego atravesás campo, un lugar muy arbolado con desniveles y un arroyo. Me gustan los obstáculos, te obligan a estar bien concentrado. Si el trayecto es de tierra mucho mejor, aunque también he corrido en rutas y en pistas con diferentes distancias: 3, 5 y 10 mil metros.

--Para la competencia del 17 de junio estarán los mejores corredores de Cross Country de la provincia.

--Será un lindo desafío. Poder competir con los mejores te alienta a mejorar día a día. Yo llego de mi trabajo diario –en la Cooperativa de Reciclaje (Talleres 1)- y salgo a correr. En ocasiones lo hago dos veces por día. Mi lugar preferido son las calles de tierra de Las Canteras.

--¿Cómo es tu plan de carrera?

--Trato de regular de entrada para llegar con ritmo al final. También depende del circuito, con las subidas y bajadas o los obstáculos. Salir a 3.30 y terminar por debajo de los 3.27; a eso le apunto.

“Miguel me sigue en bici, me controla y me hace hacer pasadas de 500 por 500 o de 1.500 metros y me saca los parciales”, apuntó.

--¿Y tu rutina de alimentación?

--Ufff. No como pan ni tomo gaseosa, casi nada de harina. También le digo no a las milanesas, jajaja. Por ahí me dan un permitido, un asadito cada tanto.

“Hoy soy corredor federado, será mi primer torneo provincial. Si me va bien la meta es poder correr un nacional el año que viene”, sostuvo.

--¿Quiénes te hacen el aguante?

--Mi señora Andana y mis hijos Alejo (9 años), Lisandro (6), Raian (2) y el bebé Emanuel (2 meses); todos varones.

“Alejo corrió una carrera en Dorila, La Pampa (Dorila) y no le gustó (risas). Lisando hizo Dorila y hace dos semanas atrás corrió en Las Tres Villas (30 o 40 metros); lo veo más entusiasmado.

--¿Corrés para alguna empresa?

--Represento al sindicato de Químicos y Petroquímicos.

--¿Qué hacés fuera del deporte y el trabajo?

--Pescar. Voy a la marea, de noche. Tengo un kayak o tiro de costa. Generalmente en lugares cercanos al balneario Maldonado. Soy de pescar corvinas o gatuzos, los traigo para repartir en entre mi familia.

--¿Cuál es tu sueño?

--Ser reconocido en el atletismo, ganar una competencia importante. Inculcarles a mis hijos el deporte y que estudien. En el barrio tenemos una iglesia evangélica a la que regularmente asiste mi familia; yo no voy siempre, pero soy creyente y acompaño.