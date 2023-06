Alejo Azpilicueta: "Terminamos conformando un grupo de amigos que nos divertíamos jugando"

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

“El básquet siempre me gustó, me divierte”, asegura Alejo Azpilicueta.

El interés y entusiasmo se fue incrementando en ese pibito de Villa Mitre que a los 16 años, después de jugar por Provincia el Argentino de Cadetes en Neuquén, tomó su primera decisión.

“Iba a la Escuela Técnica y tenía muchas faltas. Encima me convocaron para la Selección argentina y empecé a faltar el doble”, recordó.

“Estaba en cuarto año de Automotores –repasó- y no podía seguir el ritmo. Ahí me pasé a una escuela pública y me dediqué cien por ciento al básquet”.

Hoy, con 21, promete: “Me faltan algunas materias para terminar; estoy en eso”.

Esta respuesta de Alejo es de manual por parte de muchos jóvenes que atraviesan su situación. Ojalá lo cumpla, porque el deporte marca sólo una etapa de la vida y que ni siquiera el éxito deportivo garantiza un futuro.

Alejo atacando el cesto.

Mientras tanto, naturalmente él sigue disfrutando el recorrido del camino que eligió cuando dejó Villa Mitre, su club, y se metió en Bahía Basket buscando un mayor desarrollo individual.

“Cambié físicamente, lo táctico, la mentalidad, la nutrición... Me enseñó un montón estar en Bahía Basket”, reconoce.

Después de un año y medio, surgió la posibilidad de ir a Oberá. Y allá fue, acompañado por Jazmín Nacaratti, quien era kinesióloga en Bahía Basket y con quien había iniciado su noviazgo seis meses antes.

“Una experiencia totalmente nueva. Me fui a vivir con mi novia y, aparte, Oberá es una ciudad muy familiera; la pasé muy bien”, resalta.

Jazmín y Alejo, en el lugar donde nació el amor.

Hoy está viendo los resultados de un proceso en el que formó parte como juvenil del plantel de la Liga Nacional e integró el equipo que fue campeón de la Liga de Desarrollo.

“En este último año, en general mejoré el físico y potencié lo que había iniciado en Bahía Basket, mucho uno contra uno. Me sirvió un montón en lo individual. Siempre pude aplicarlo”, asegura Alejo, de 2 metros.

“Mis objetivos siempre son los mismos. El primero –enumera- es ser importante en el plantel. Y esta temporada, como venía haciendo, trabajé mucho la mecánica de tiro”.

—Un recurso fundamental si pretendés ser protagonista en un nivel superior.

—¡Obvio!. Hoy el cuatro o tres que no tira no existe. Es un recurso muy necesario.

—¿Pudiste mejorarlo?

—Y... En los últimos años invertí mucho tiempo, ya desde Villa Mitre, con la técnica individual que me daba Marcelo Berdini.

Alejo estuvo unos días en Bahía y mañana tiene previsto regresar a Oberá, donde retomará la preparación con el equipo de LDD para afrontar una competencia internacional, como representante argentino, entre el 28 de este mes y el 1 de julio.

Festejo con puños cerrados y brazos en alto.

—¿Cuánto significó para el club haber ganado la Liga de Desarrollo?

—Me sorprendió lo contento que estaban. Nosotros no teníamos mucha dimensión, pero fue un logro realmente importante.

—Más allá del resultado final de la LDD, ¿cómo fue el trabajo en el día a día?

—El laburo fue muy bueno por parte del cuerpo técnico y el proyecto que tiene el club. No puedo quejarme de nada.

—¿En qué focaliza el proyecto Oberá club?

—En tener una buena base de juveniles para después, a futuro, ayudar a la Liga Nacional. Se siente mucho el apoyo por parte de la dirigencia, siempre están observando todo, es muy bueno.

Ganar también enamora...

—En la Liga de Desarrollo a veces se prioriza el resultado colectivo por sobre el crecimiento individual. ¿Cómo es el caso de Oberá?

—La verdad que era buenísimo en todo sentido. Nuestro objetivo era jugar mejor cada día, por nosotros. Y a eso se sumó que terminamos conformando un grupo de amigos que nos divertíamos jugando. El resultado final es el reflejo del trabajo de toda una temporada.

—Vos tenías la experiencia de Bahía Basket, donde ganar no era prioridad. ¿En el trabajo diario de preparación y desarrollo del jugador notaste cambios significativos en Oberá?

—Bahía Basket era un proyecto de básquet más avanzado, al estilo NBA. Acá si ganás es muy bueno y si perdés no pasa nada, en dos días volvés a jugar. Siempre ganar es un objetivo, pero acá no era el foco principal.

—¿Cuánto te permitían el error?

—Bastante. Participaba en casi todos los sistemas y tenía bastante libertad. En realidad jugamos a lo que manda el juego. Nos adaptamos mucho.

—También fuiste parte del plantel de Liga. ¿Cómo fue la experiencia de integrar un equipo profesional

—Un equipo más tradicional, con sus mayores, algunos de trayectoria, y juveniles correspondientes. Teníamos jugadores con mucha experiencia, como Nico De los Santos o Matías Sandes, y los extranjeros, uno, Charles Mitchell. Estuvo a nada de ser el MVP de la Liga, un jugadorazo.

—¿Y el día a día?

—Entrené toda la temporada con el plantel de la Liga, ya era parte de los 12. Así que entrenaba con la Liga, con la Liga de Desarrollo y las horas individuales.

—Bueno, venías con la cultura de Bahía.

—Sí, aparte, siendo pibe de eso se trata, de entrenar todo el día.

—¿Para qué entrenás?

—Para seguir ganando, en todo sentido, desde lo colectivo e individual. Quiero llegar lo más alto posible.

Papá y mamá siempre le sacan una sonrisa.

—¿Qué te fue quitando elegir este camino profesional?

—No sé si diría quitar, porque la vida es una enseñanza permanente. Todo cambia. Fui creciendo así y me gusta esta vida. Se me hace fácil.

—¿Te gustaría probar en el exterior?

—Sí, ni hablar. Esta semana estuve en el consulado español y ya tengo la ciudadanía.

Acá o allá, donde sea, lo más importante es que Alejo continúe disfrutando y divirtiéndose con esto que eligió hace tiempo, el básquetbol, una carrera en la que, a pesar de todo lo vivido, recién está dando los primeros pasos.